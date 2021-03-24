澳國會性醜聞 議員涉召妓入內服務

用女議員辦公桌禱告室性交

相關影片和照片被上傳到一個聯合政府工作人員的群組聊天室內，之後自稱湯姆（Tom）的爆料者向傳媒爆料，《澳洲人報》（The Australian）和第10頻道電視台（Channel 10）周一晚率先報道此事。湯姆透露，政府人員和國會議員經常利用國會一間禱告室性交，又會帶性工作者入內「供（執政）聯盟的議員作樂」。湯姆還說，一些政府人員經常互傳自己的露骨照片，他都看到沒感覺了。湯姆又表示，圈子裏「存在着一種覺得可以為所欲為的男性文化」，他雖不認為那些政府員工犯了法，但「道德上，他們已經破產了」。

總理斥行為可恥：丟臉至極

一名政府人員已因涉事被開除，政府亦承諾會採取進一步行動。莫里森昨發表聲明，形容這些行為「很可恥」、「丟臉至極」、「惡心且病態」，說這些人不配到國會工作，「這些人的舉止，顯示他們非常蔑視在國會工作的人，對於國會理應代表的理念也極為不敬」。他承諾政府會致力改變這種文化。外長兼女性事務部長佩恩（Marise Payne ）說，最新的醜聞單用「令人失望」已不足以形容。

前政治顧問希金斯（Brittany Higgins）上月公開指控一名同僚於2019年在國會內性侵她，揭開澳洲政壇性醜聞序幕，全國上周才出現相關的大規模示威，莫里森的民望亦受挫。澳洲國會屢次被批評工作環境文化「有毒」，據稱這種文化持續造成欺凌、騷擾。

（法新社/路透社/中央社）