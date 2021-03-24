澳國會性醜聞 議員涉召妓入內服務

【明報專訊】澳洲政府和國會近期陷入性醜聞風暴，繼有女子報稱在國會大樓遭政客性侵後，當地傳媒揭發有政府工作人員和國會議員在國會內做猥褻行為或性行為，包括在女議員的桌子上自慰和請妓女入內服務。總理莫里森周二（23日）形容此事「丟臉至極」，承諾要改變國會職場文化。
用女議員辦公桌禱告室性交
相關影片和照片被上傳到一個聯合政府工作人員的群組聊天室內，之後自稱湯姆（Tom）的爆料者向傳媒爆料，《澳洲人報》（The Australian）和第10頻道電視台（Channel 10）周一晚率先報道此事。湯姆透露，政府人員和國會議員經常利用國會一間禱告室性交，又會帶性工作者入內「供（執政）聯盟的議員作樂」。湯姆還說，一些政府人員經常互傳自己的露骨照片，他都看到沒感覺了。湯姆又表示，圈子裏「存在着一種覺得可以為所欲為的男性文化」，他雖不認為那些政府員工犯了法，但「道德上，他們已經破產了」。
總理斥行為可恥：丟臉至極
一名政府人員已因涉事被開除，政府亦承諾會採取進一步行動。莫里森昨發表聲明，形容這些行為「很可恥」、「丟臉至極」、「惡心且病態」，說這些人不配到國會工作，「這些人的舉止，顯示他們非常蔑視在國會工作的人，對於國會理應代表的理念也極為不敬」。他承諾政府會致力改變這種文化。外長兼女性事務部長佩恩（Marise Payne ）說，最新的醜聞單用「令人失望」已不足以形容。
前政治顧問希金斯（Brittany Higgins）上月公開指控一名同僚於2019年在國會內性侵她，揭開澳洲政壇性醜聞序幕，全國上周才出現相關的大規模示威，莫里森的民望亦受挫。澳洲國會屢次被批評工作環境文化「有毒」，據稱這種文化持續造成欺凌、騷擾。