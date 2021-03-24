美10死超市槍擊案 警拘21歲槍手

事發於當地時間周一下午2時半，一名持步槍的男子闖入位於科羅拉多州首府丹佛西北50公里的博爾德市（Boulder）King Soopers超市開槍。42歲女子穆恩莎德（Sarah Moonshadow）憶述當時與兒子買完水果在結帳區聽到槍聲，兩人立即逃命。穆恩莎德看到超市外的行人路躺着一名中槍者，想上前幫助，但兒子告訴她必須離開，她抽泣說：「我幫不到任何人。」

37歲的博羅夫斯基（Ryan Borowski）事發時在超市結帳區聽到多下槍聲，「我看到一名婦人驚恐地走向我，然後我轉身就跑」。他與一群顧客和店員跑到超市後面，通過卸貨區離開。從目擊者在King Soopers停車場直播的影片可見，最少兩人受傷躺在超市店外，另一人則躺在前門。另一男子表示，槍擊案發生時，他的孫兒在超市內，他們躲在儲物室，警方其後從超市屋頂空降下來。有目擊者稱，槍手行兇前沒說任何話，「他進來就開始掃射」。

不發一言 入內即掃射

警員包圍超市後警方曾試圖透過擴音器與槍手對話，下午約3時半，一名被鎖上手銬、腿部流血的男子被警方帶離超市。博爾德警察局長赫羅爾德（Maris Herold）在記者會證實，疑犯已被扣押，在醫院接受治療。她說，槍擊案中有10人遇害。警方相信槍手是單獨行動，正調查其動機，聯邦調查局（FBI）也加入調查。執法當局消息人士向有線新聞網絡（CNN）稱，槍手使用的是AR-15步槍；這種步槍性能高，曾涉及美國多宗大型槍擊案。

（華盛頓郵報/路透社/CNN）