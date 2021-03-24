科學數據混亂陷窘境

去年5月，當疫苗生產商莫德納、輝瑞與BioNTech還未展開大型臨牀試驗時，牛津和阿斯利康藥廠已宣布在英國展開1萬人測試。不過去年11月發布試驗結果時，接種一劑半分量疫苗的保護率達90%，但接種完整兩劑的保護率僅62%，牛津大學研究人員坦言無法解釋。之後歐盟「押重注」在牛津疫苗，去年8月訂購3億劑，多於其他藥廠生產的疫苗，原本今年首季可收到9000萬劑，但阿斯利康只能付運三分之一，並稱第二季交付量同樣無法達標，惹來歐盟猛烈批評。最近歐洲出現接種牛津疫苗後有血栓個案，雖未證兩者關連，但令多國一度叫停注射，部分國家放棄使用已購買的牛津疫苗，例如新西蘭本月決定只會接種BioNTech疫苗，其他藥廠的疫苗會捐出。

儘管世衛和歐洲藥品管理局近日均為牛津疫苗的安全背書，但YouGov周一發布的民調顯示，德國、法國、西班牙和意大利等歐盟大國中，大多數民眾都認為牛津疫苗不安全，其中德國人認為該疫苗不安全的比例，在一個內增加15個百分點，達到55%。美國費城威斯塔研究所（Wistar Institute）科學家埃特爾（Hildegund C.J. Ertl）說：「從一開始，牛津團隊就不停發布新聞稿，吹噓一切如何美好。在徹底證明事物確實完美前就誇誇其談只有反效果。這是巨大的公關災難。」

美國當局已批准使用BioNTech-輝瑞、莫德納和強生疫苗，牛津疫苗正等待美國食品及藥物管理局（FDA）核准，但美國國內已有聲音認為毋須使用該款疫苗。總統拜登早前表示，已獲批准的3款疫苗數量已足夠在5月底前讓所有成年人接種。加州斯克里普斯轉化科學研究所（SRTI）所長托波爾（Eric Topol）說：「我看不出牛津疫苗在美國能有何角色。」但他仍希望FDA批准使用，以便美國把所買的牛津疫苗捐給世衛的「COVID-19疫苗全球獲取機制」（COVAX）。

（華盛頓郵報）

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