美質疑牛津疫苗數據過時不全面 專家：公開提問不常見

阿斯利康周一公布美國、智利和秘魯的第三期試驗數據，指預防有症狀感染有效率達79%，並可100%避免重症和住院，測試者血栓的風險並沒增加。惟NIAID翌日凌晨指出，由該研究院組織、負責獨立監督研究數據安全監察委員會（DSMB）「對阿斯利康可能包含該試驗過時的資料表達關注，這或提供不全面的效用數據」。聲明沒詳細說明哪些資料過時，僅促阿斯利康盡快與監察委員會合作檢視數據，公開最新資料。

舊數據恐影響安全效用評估

阿斯利康未有透露數據有多更新。若分析是基於一至兩個月前數據，那更近期的數據就可能影響對疫苗安全及效用的評估。該公司曾稱會向美國食品及藥物管理局（FDA）提供比周一更全面的最新數據。倫敦衛生與熱帶醫學院藥物流行病學教授埃文斯（Stephen Evans）稱，監察委員會通常私底下提出問題，今次做法並不常見，猜測原因之一或是近期變種病毒蔓延，有機會影響疫苗效用。

本月中，歐洲多國因牛津疫苗或引發血栓的疑慮，暫停接種計劃，直至歐洲藥品管理局（EMA）上周四重申疫苗安全有效，法、德等大國開始恢復使用。英國藥品和保健產品管理局（MHRA）指截至2月28日，英國已接種970萬劑牛津疫苗和1150萬劑BioNTech-輝瑞疫苗，兩款疫苗每接種1000劑會有3至6宗副作用個案，基本上都較輕微。EMA亦指截至本月，接種牛津疫苗群體的血栓發病率不高於正常水平，當局昨稱，阿斯利康會向當局提交美國試驗結果，不排除調整評估。

YouGov周一的民調指出，歐洲國家暫停使用牛津疫苗，已嚴重損害歐洲公眾對該疫苗安全的看法，再加上牛津疫苗供應延誤，亦影響歐洲疫苗接種進度。數據網站Our World in Data統計，截至本周日，英國每100人已接種44劑疫苗，美國為37劑，歐盟地區只有13劑。

歐第三波疫情 德復活節限聚

疫苗接種率低加劇控制第三波疫情的困難，德國周一成為繼法國和意大利等地後，最新一個宣布收緊防疫限制的國家。德國將在復活節期間限制社交聚會，4月1日至5日定為「寧靜日」，只允許兩個家庭最多5個成年人聚會。總理默克爾形容現時「正處於新的大流行」，在英國發現、更具傳染力的變種病毒已成主流病毒株。有專家批評各地政府之前過早放寬限制，導致歐洲面對第三波疫情。

（紐約時報/衛報/CNN）

（抗疫新階段）