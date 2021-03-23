美臨牀研究數據證牛津疫苗安全

血栓風險沒增加

第3期研究的逾3.2萬名志願者中，注射疫苗或作對照組的人數比例為2比1，參加者包括白人及亞裔等族裔，65歲或以上人士約兩成，約六成人有糖尿病和心臟病等可導致重症的健康問題。早前多國出現多宗接種牛津疫苗後出現血栓的個案，阿斯利康昨稱，有獨立安全委員會就血栓問題特別審查，亦有神經學者檢視罕見的腦靜脈竇栓塞（CVST）的情况。藥廠指，測試者出現血栓或有血栓特徵情况的風險沒增加，亦沒發現CVST情况。

另一方面，英歐關係因疫苗供應問題愈趨緊張，歐盟領袖周四將開會商討是否禁止疫苗出口，此舉或令英國疫苗接種計劃落後兩個月。英國廣播公司（BBC）政治編輯金斯貝格（Laura Kuenssberg）在Twitter貼文，指首相約翰遜周日已跟德國總理默克爾和法國總統馬克龍就疫苗問題對話。

英國上周六有逾87萬人接種新冠疫苗，再創下單日紀錄，同日有33名確診者死亡，是去年10月初以來最低。不過公共衛生部（PHE）免疫接種負責人拉姆齊預計英國民眾未來數年仍需戴口罩，以及保持社交距離，直至其他國家的疫苗接種水平像英國一樣，以及各地確診數字下跌，才有望恢復正常生活。

（衛報/法新社/路透社/BBC）

（抗疫新階段）