美多招完善流程 疫苗產量增兩倍

輝瑞回收再用機器 自製原料

BioNTech-輝瑞疫苗和莫德納（Moderna）疫苗先後在去年12月，獲美國當局批准使用，強生公司的單劑疫苗亦在上月底獲准使用，然而疫苗生產規模因資源不足等原因而難以擴大。藥廠和政府都尋求提高疫苗產量的方法，其中輝瑞選擇回收再用生產所需的特殊過濾器，以解決過濾器的供應短缺問題；又自行生產採購困難、製造疫苗所需的脂質（lipid）顆粒，以及增設高速生產線等，務求提升疫苗產能。

莫德納擴廠增設備 產量跳升

莫德納則擴建麻省和新罕布什爾州的兩間廠房及增加新設備。莫德納去年生產首批2000萬劑疫苗，耗時3個月，現在每月可向美國供應4000萬劑，今年夏季有望達到每月5000萬劑。藥廠首席技術營運及質控官安德烈斯（Juan Andres）稱，他們每周都遇到生產問題，但已培訓員工，又研究縮短檢查和包裝疫苗藥瓶所需時間，和把每個藥瓶的劑量由10劑增至15劑，但此舉須美國監管部門批准。

強生公司的疫苗初期供應量雖低於官員預期，但有分析預期產量未來數周會更穩定。強生在提升自家產量同時，又與美國藥廠默克（Merck & Co.）等公司合作生產疫苗。強生公司發言人稱，到3月底有望交付2000萬劑疫苗以供應美國市場。華府亦就疫苗生產提供協助，拜登政府本月表示按《國防生產法》提供1.05億美元（約8億港元）資金，協助默克藥廠製造強生疫苗和加快生產所需材料的供應。

民眾試圖再辦海灘狂歡 邁阿密警驅散

諮詢公司Evercore ISI分析員預計，隨着疫苗生產情况改善及強生疫苗獲授權使用，美國3月的疫苗產量將急增至1.32億劑。總統拜登本月表示希望5月底有足夠疫苗供應所有成年人接種。摩根士丹利預測，美國今夏將有七成半12歲或以上人士接種疫苗。美國現獲准使用的疫苗不可讓16歲以下的人接種，但藥廠到今年春季或會有12歲或以上人士接種的研究數據，屆時有望批准這年齡組別接種。

美國疫情有待進一步改善之際，近日有數以千計民眾湧到佛州邁阿密海灘狂歡，引起混亂。當地官員上周六宣布進入緊急狀態及實施宵禁，周日再延長宵禁3周。警方周日下午在Twitter稱，上周五起拘捕50人，沒收8支槍；有網上影片可見周日晚有數百人試圖再辦派對，但被警方驅散。

（華爾街日報）

（抗疫新階段）