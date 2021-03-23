特朗普自設社交平台 最快兩月復出

前顧問料用家千萬計

米勒周日（21日）向美國霍士新聞頻道說：「我確實認為，我們會看到特朗普（前）總統可能在大約兩或3個月內重返社交平台。」他透露，特朗普過去一段時間在其位於佛州的海湖莊園，與一些公司的高級人士會面，又稱新的社交平台規模會很大，米勒預計會有數以千萬計的人想加入該平台。他又說：「這會徹底重新定義遊戲，每個人都將拭目以待，看看特朗普（前）總統到底做了什麼，但這會是他自己的平台。」

特朗普的Twitter帳號@realDonaldTrump曾有8800萬名追蹤者，他經常在Twitter發文公布新政策和決定，並反擊批評人士。今年1月6日，特朗普的支持者闖入美國國會大樓，特朗普被指煽動點火鼓吹支持者，之後Twitter官方把其帳號永久停用。特朗普也被facebook、Instagram、YouTube和Snapchat等主要社交平台暫時或永久封殺。

（法新社/路透社/中央社）