日民調：85%支持東奧禁海外觀眾

旅館巨款翻新 心血蒸發

《朝日新聞》昨日發布民調顯示，85%受訪者認為應禁止海外觀眾到場觀看東奧賽事，且僅27%人認為東奧應在今夏舉行，36%認為東奧應再順延，33%甚至認為應該取消。經營旅館的石井敏子（音譯）之前為準備迎接東奧遊客湧入，把旅館的餐廳擴大一倍，又翻新了室內裝飾和廚房，現在估計至少在9月前都不可能有外國旅客到來。她向法新社訴說：「我在想明年奧運，一切會愈來愈好，但現在突然間所有事都蒸發了。」她依賴貸款維持旅館運作，對於其財務狀况和旅遊業能否復蘇，她感到憂慮。

在淺草區一家觀光人力車公司任職經理的及川唯（音譯）也曾認為，今年7月的東奧將帶來大批海外顧客，銷售大幅增長，「我很難過和失望……但你不能什麼事都不做」。及川稱，他的公司正實施嚴格的公共衛生措施，亦致力於客戶宣傳，希望留住國內旅客。

倘同限制本地觀眾 料損失142億

東奧主辦單位曾表示，希望出售約63萬張門票予海外觀眾，日本政府亦希望奧運能帶來60萬海外遊客。如今東奧會否限制日本觀眾人數未有決定，但據野村綜合研究所經濟學者木內登英估計，限制國內觀眾人數及不接待外國觀眾，意味將損失約2000億日圓（約142億港元），「雖然這尚未大到足以動搖日本經濟，但仍是一個重大經濟損失」。

（法新社）