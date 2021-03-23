英軍現代化 着重科技海軍戰力

陸軍正規軍縮減萬人

國防部表示，這份計劃詳述於《競爭時代的防衛》（Defence in a Competitive Age ）報告中，着重增強海軍與全球足迹，將增加船舶、潛艇與水兵，並將皇家海軍陸戰隊（Royal Marines）轉型為新部隊「未來突擊部隊」（Future Commando Force）。國防部表示，未來突擊部隊將持續部署，以確保航道安全並維持航行自由。消息稱，國防部表示陸軍會成立「能在高風險環境作戰並在世界各地迅速部署」的新特種行動「騎兵團」（Ranger Regiment）。國防部也提及正在波羅的海與北約（NATO）的海軍活動，今年稍後也將在亞洲部署以英國新航母為首的航母戰鬥群。

法新社的報道稱，由以上計劃可看出，英國武裝部隊將持續在全球活動，包括在伊拉克打擊「伊斯蘭國」（ISIS）以及在阿拉伯海緝毒的行動。

國防大臣華禮仕（Ben Wallace）在聲明中說：「未來幾年，我們會擴闊全球參與的光譜……在廣闊的全球地域，我們會透過持續部署來嚇阻敵人、給予盟友信心，並與盟友整合，並準備好在有必要時戰鬥。」

英國政府上周二（16日）發表《安全、防衛、發展及外交政策綜合評估》，被視為冷戰結束以來英國對外交國防政策的最大規模檢視，評估報告關鍵之一是強調「向印太傾斜」，以抗衡「體制競爭者」中國的威脅，包括按計劃調派「伊利沙伯女王」號航空母艦到印太海域。

（綜合報道）