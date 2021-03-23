君主制存廢響警號 「梅根訪問」助燃

2020年是對英國王室帶來巨大衝擊的一年，首先哈里和梅根1月初逕自宣布告別「高級」王室成員身分，迫使英女王親自主持危機會議應對。此後新冠疫情爆發，英女王罕有發表聖誕文告以外的電視講話，藉此安撫國民。

然而，哈里和梅根上月受訪再次為王室帶來衝擊，涉及種族歧視的指控尤惹來巨大爭議。這些爭議重燃英國王室能否存續的討論。去年底公布的YouGov民調顯示，仍有67%受訪者認為英國應保留君主制，支持改立民選國家元首的只有21%，而且認為英女王在國家危機期間發揮重要作用的受訪者，也由前年的56%升至去年的63%，反映疫情對英國王室的「正面」影響。

「共和制」運動獲動力

不過如果仔細審視民調數據，可發現英國王室面對的危機。以年齡層分佈看，在50歲以上年齡層，約有四分之三認為女王在危機時期的角色重要，25至49歲則有59%，但到18至24歲的群組只剩34%，比認為不重要者（48%）更低。這同樣發生在哈里和梅根受訪後的即時民調，50歲以上傾向認為王室公平對待哈利和梅根，但49歲或以下的則傾向認為王室對待不公平。

王室傳記作家帕斯特納克（Anna Pasternak）認為，這場危機會加快「共和制」轉型運動，不能低估梅根指控對英國王室存續的影響。鼓吹共和制的組織「Republic」行政總裁史密斯預測，事件「打響第一槍」，令人重新思考英女王離開後，君主制應否存續。

（今日美國報/YouGov）