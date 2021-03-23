英國王室擬設「多元專員」推改革 哈里夫婦訪問掀風波 消息指白金漢宮早有決定

哈里夫婦早前接受美國名嘴奧花雲費訪問，梅根稱她懷有兒子阿奇時，有王室成員曾對孩子的膚色「會有多黑」提出疑問，反映王室內部或存在種族主義。白金宮其後回應稱，哈里夫婦提出的議題令人關切，尤其是種族問題，威廉王子亦強調「我們當然不是種族主義家庭」。

消息人士：獲王室人員支持

BBC昨報道，哈里王子夫婦的意見將成為王室多元政策檢討一部分。白金漢宮正研究改善白金漢宮、克萊倫斯宮和肯辛頓宮的多元性。BBC和《星期日郵報》引述王室消息人士指出，王室早有相關政策、程序和計劃，但沒有出現預期的進展，該消息人士說：「我們（王室）接受必須做得更多，我們總是可以改善。我們不怕檢視新方法以達至這目標，其實這工作已進行一段時間，並得到王室人員全力支持」。

《星期日郵報》報道，白金漢宮、克萊倫斯宮和肯辛頓宮的工作人員未來數周要學習相關課程，包括與相關企業及個人討論王室如何能改善多元代表性。報道稱，王室將尋求獨立意見，以評估及改善多元政策，將與少數族裔、殘疾人士、同性戀者及性小眾合作實行。報道又指，王室考慮委任一名專員負責王室多元改革，消息人士說，這是需要經過考慮的事情，但現時公布任何確實計劃都言之尚早。

王室工作人員學習相關課程

消息人士強調，王室過去一直透過慈善項目和活動支持多元。BBC報道，檢視多元政策的工作，早在哈里夫婦作出指控前已在進行。

此外，英國第四頻道周日播出英女王紀錄片，當中曾撰寫英女王傳記的作者歐文（Clive Irving）稱，女王經常對王儲查理斯感到失望，認為兒子從不如她般有責任感。他又表示，女王寵愛安德魯王子多於查理斯，對他更為寬容。《君主雜誌》（Majesty Magazine）總編輯西沃德（Ingrid Seward）亦談及安德魯和兄長查理斯的性格完全不同，前者傲慢但有魅力、自負也粗野，有些性格特點像父親。西沃德又稱，安德魯與父親一樣積極從軍，曾在福克蘭群島戰役駕駛直升機參與任務，他以戰爭英雄姿態回國，「其母感到自豪」。

另外，英國傳媒報道，英女王去年禁止哈里夫婦在未來事業使用「皇家」（royal）字眼，兩人其後在SussexRoyal網頁上寫道，女王沒有管轄權禁止在海外使用「皇家」字眼。報道指出，威廉對於哈里夫婦這個「無禮」的回應感到憤怒，認為是侮辱了女王。（BBC/衛報/星期日郵報）