上網學燒槍 緬示威者籲建人民軍

台北緬人集會 楊紫瓊三指禮聲援

第二大城曼德勒有數百名醫護人員周日早上遊行，他們身穿白袍，高喊抗議口號。法新社報道，中部城鎮蒙育瓦昨有一名男示威者被軍警開槍擊中頭部死亡。此外，台灣的緬甸人周日在台北自由廣場，舉行聲援緬甸反政變示威的集會，近千人參與。曾在電影飾演昂山素姬的著名演員楊紫瓊，上周六在社交平台上載舉起代表抗爭的「三指禮」照片聲援。

緬軍政府的鎮壓行動未有放寬迹象。緬甸人權組織「援助政治犯協會」（AAPP）表示，全緬已有248人在軍警鎮壓中死亡。示威者亦未言放棄，27歲的示威者昂（Aung）對《衛報》表示，年輕示威者正透過 YouTube學習整理槍械及射擊，愈來愈多人呼籲建立一支「人民軍隊」，以保護平民免受緬甸軍警的襲擊。他說：「仰光看起來像一個戰區，但只有一方擁有武器……這就是為什麼我們需要一支軍隊。我們必須同時訓練和作戰，我們已沒時間了。」

29歲示威者梭（Zaw）稱，他們已對聯合國或任何軍隊會前來幫助緬甸民眾失去希望，「我們應該有一支包括全國所有民族的聯邦軍隊……人民軍隊將會成為新國防軍。」報道指目前最少有兩個少數民族武裝組織協助匿藏逃離的政治人物、公務員及記者等。緬甸獨立媒體Myanmar Now上周六引述「緬甸聯邦議會委員會」（CRPH）委任的外長Zin Mar Aung稱，跟各少數民族達成建立聯邦制的商討「已完成約80%」，未來其一商討議題是如何建立一支「以種族標準來指導的」全新聯邦軍隊。

（衛報/路透社/法新社）