澳東百年一遇雨災 悉尼市郊夤夜疏散

新南威爾士省長博利積奇莉安周日稱，本來希望這只是20年一遇之事，但該省中北部海岸地區正經歷「百年一遇」的雨災，位於悉尼大都會地方行政區邊緣的霍克斯伯里（Hawkesbury）等地則是「50年一遇」。

在香港時間周日中午的未來12小時氣象預測，悉尼區降雨將達100毫米，市西的下藍山區有達300毫米雨量。惡劣天氣將在周一重見於悉尼北部，令情况「再次變得危險」。暴雨和強風很可能仍將持續數天，雨帶將由西部向全省移動，把豪雨送到北部內陸、西北坡地；受災嚴重區域的兩天雨量總和，可能相當於尋常整個3月平均降雨量的4倍多。預計雨勢到周三才開始緩和。

牲口隨水漂流 部分居民「一無所有」

受災地區自上周四起下大雨。社交媒體湧現照片和短片，可見水位上升，洪水淹浸道路、房屋，馬匹和牲口隨水漂流等畫面。緊急服務部門迄周日早上接獲逾7000個求救電話，展開了約650次洪水拯救行動。全省約有13區有水浸威脅及疏散警告，包括釀酒區獵人谷（Hunter Valley）。繼前日開始疏散悉尼以北的鎮民，上周六午夜時分因見湍急洪水的破壞力，當局命令悉尼西北局部地區居民撤離。在災區塔里（Taree），約150人在以前曾被用作逃避叢林大火避難所的當地禮堂過夜。當地居民稱這場水浸是「災難」，有些居民淪為一無所有。該省人口約800萬。政府宣布受災地區為「自然災害」狀態，災民可就受災房屋、牲畜、農地等損失申請資助。有水利政策專家認為歷屆政府都無解決民眾於低窪地域密集居住的問題，主張應把居民遷移往安全地帶，使河道能安全泄洪。

（衛報/路透社/CNN/澳洲廣播公司）