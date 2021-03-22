歐洲多國爆反防疫示威 德警出水炮

【明報專訊】歐洲部分國家的新型冠狀病毒疫情仍未受控，法國和波蘭近日再度封城。其中法國巴黎與周邊地區等地上周五（19日）午夜起開始封城4星期，有近三分之一國民受影響。至於實施其他防疫限制的國家，亦受到國內民眾示威抗議。英國倫敦上周六有數千民眾上街抗議防疫封城措施，示威者午膳時段從海德公園出發，他們遊行穿越倫敦市中心後有部分人折返公園並向警方擲物。倫敦警方指有36人被捕，大部分涉違反防疫規定。
德國黑森州（Hesse）北部城市卡塞爾（Kassel）上周六亦有約1.5萬至2萬人示威。當地有疫情懷疑論者試圖突破警方封鎖線、跟其他示威者會合時與警員起衝突，警方動用胡椒噴霧；市內其他地點則有警員出動警棍和水炮，驅散試圖衝破路障和擲瓶子的人。此外英國廣播公司（BBC）報道，德國柏林、芬蘭赫爾辛基、奧地利維也納和瑞士城市利斯塔爾（Liestal）亦有民眾參與抗議。
累計有逾200萬人確診、近4.9萬人死亡的波蘭上周六（20日）起展開為期3周的封城，非必要商店、酒店、文化和體育設施都要關閉。
稱逾六成病例為英變種株 波蘭全國封城
波蘭衛生官員指在英國首先發現的變種新冠病毒株在波蘭肆虐，佔感染病例逾六成，故有需要執行全國封城安排。德國上周五亦界定鄰國波蘭是高風險地區，周日起任何人從波蘭入境須提供新冠病毒檢測陰性證明。