歐洲多國爆反防疫示威 德警出水炮

德國黑森州（Hesse）北部城市卡塞爾（Kassel）上周六亦有約1.5萬至2萬人示威。當地有疫情懷疑論者試圖突破警方封鎖線、跟其他示威者會合時與警員起衝突，警方動用胡椒噴霧；市內其他地點則有警員出動警棍和水炮，驅散試圖衝破路障和擲瓶子的人。此外英國廣播公司（BBC）報道，德國柏林、芬蘭赫爾辛基、奧地利維也納和瑞士城市利斯塔爾（Liestal）亦有民眾參與抗議。

累計有逾200萬人確診、近4.9萬人死亡的波蘭上周六（20日）起展開為期3周的封城，非必要商店、酒店、文化和體育設施都要關閉。

稱逾六成病例為英變種株 波蘭全國封城

波蘭衛生官員指在英國首先發現的變種新冠病毒株在波蘭肆虐，佔感染病例逾六成，故有需要執行全國封城安排。德國上周五亦界定鄰國波蘭是高風險地區，周日起任何人從波蘭入境須提供新冠病毒檢測陰性證明。

（中央社/BBC/法新社）