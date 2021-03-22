「模範少數族裔」迷思 亞裔受歧視易受忽略

文化定型「不反擊 」 易成攻擊目標

亞洲及太平洋諸島族裔（AAPI）群體民權組織18 Million Rising執行總監凱登‧麥（Cayden Mak）不諱言，亞裔受種族歧視的問題一直存在，但到過去一年新型冠狀病毒疫情加上國內種族緊張升溫才獲得正視，其一關鍵是錯誤的文化定型。他認為攻擊亞裔的案件部分純粹出於種族敵意，其他則源自受大眾文化鞏固的文化定型。他指出，人們大多不認為亞裔會反擊，因此亞裔亦更易成為攻擊目標，因為不會帶來後果，他指亞裔社區的年長勞動階層多年來尤其身受其害。

另有專家相信，認定亞裔是所謂「模範少數族裔」的迷思，也是針對亞裔的種族主義長期被隱藏的重要因素。然而實際上較低社經地位的亞裔美國人並不符合這套文化定型，因為他們大多在餐廳、髮型屋和工廠等地工作，反更容易受到性或身體上的暴力攻擊。亞洲及太平洋裔美國人全國委員會（NCAPA）全國總監奧頓（Gregg Orton）直言：「對於那些人假設我們沒問題，那我們就沒理由投訴（的論述），這是令人沮喪，但這也說明需要有所作為，真正挑戰這套經多代人在社會建立的論述。」

擺脫黃禍印象 變身「模範公民」

曾著書探討模範少數族裔論述的印第安納大學歷史學者吳迪安（Ellen Wu）直言，亞裔本身也是創造這種定型的「重要參與者」，有份協助為社群形象「由黃禍（重新塑造）變成模範正直公民」。歷史上亞裔在美國常被視為疾病和經濟衰退的代罪羊，吳迪安表示亞裔在美國待遇受到外交關係等所影響的例子比比皆是，但去到二十世紀中期，同化和融合被視為種族主義的解決方案，這對習慣受法律體制等孤立的亞裔而言是巨大轉變。

（NBC）

（世局解碼）