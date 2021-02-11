美「仇恨罪」定罪門檻高 亞裔乏保障 專家：不似針對黑人及恐同罪行 欠明確象徵難證動機

州議會大樓集會 兩參議員帶領默哀

喬治亞州槍擊案8名死者有6人是亞裔女性，加上過去一年因新型冠狀病毒疫情引發針對亞裔的襲擊事件似有所上升，引發美國亞裔社群高度關注。數百民眾上周六（20日）到亞特蘭大的州議會大樓外集會，有人揮動美國國旗，有人帶着寫上「我們不是病毒」和「停止仇恨亞裔」的標語，該州兩名民主黨籍聯邦參議員沃諾克和奧索夫帶領民眾為死者默哀。案中死者包括「楊氏亞洲按摩店」東主譚小潔（Xiaojie Tan，音譯），死者前夫形容事件是「大屠殺」，指兇手要負上責任，盼公義獲伸張。

研究：美去年反亞裔仇恨罪增149%

亞裔在美國遭受針對的情况不罕見。加州州立大學聖貝納迪諾分校的仇恨與極端主義研究中心統計，指去年反亞裔仇恨罪案急升149%。喬治亞州原是美國未設「仇恨罪」的4個州份之一，直至去年2月黑人男子跑步時遭槍殺案引發全國示威後，該州才在同年6月通過相關法例。該法例指出若特定罪行動機涉及受害人種族、膚色、宗教、性別等，可給予額外刑罰。

然而，在美國要成功檢控仇恨犯罪並非易事，因為除了要有犯罪事實，還必須證明有基於仇恨、歧視或偏見的作案動機。今次涉案白人男子朗恩供稱是基於自身的「性上癮」問題，否認是因種族偏見而行兇。《紐約時報》引述專家指要在針對亞裔的襲擊證明種族主義動機特別困難，因為不像納粹或白人至上主義的罪行般，有納粹標誌或絞刑索等獲廣泛認可的象徵。此外，亞裔在美國人多被視為「模範少數族裔」，針對他們的罪案易受忽視（見另稿），受害人亦多是小店東主，令動機問題變得複雜。

有亞裔美國律師、社運人士及學者認為，種族和性別是按摩店槍擊案關鍵因素。亞裔推進正義協會芝加哥分會組織總監格雷斯‧白（Grace Pai）說，若有人認為疑兇沒想到種族及性別的話是荒謬的看法。但丹佛大學心理學者亞歷山大（Apryl Alexander）質疑，「性上癮」通常是白人男性自辯為其行徑免除私人和法律責任的藉口，她明言性上癮目前未獲學術界研究認可屬障礙（disorder），也不被臨牀診斷所接受。

加州襲華嫗白人男子周二出庭

加州三藩市上周三的另一宗亞裔長者受襲案，肇事白人男子詹金斯（Steven Jenkins）現被控襲擊和虐待老人等罪名，法官上周五裁定扣押他直至周二出庭審訊為止。詹金斯當日先襲擊一名越南裔老翁，及後攻擊華裔老婦謝曉真時遭還擊而受傷送院。

毗鄰美國的加拿大亞裔人口比例更高，該國警方確認過去一年仇恨犯罪增加，其中渥太華警方稱2019年至2020年間，仇恨犯罪的報告數量增加56.9%，又指針對亞裔的仇恨事件增長幅度最大。

（衛報/紐約時報/Axios/NBC/路透社）

（世局解碼）