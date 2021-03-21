緬軍槍逼平民拆示威路障

法新社、Myanmar Now報道和社交平台的帖文顯示，仰光的軍警自上周四（18日）起，除了動用推土機挪走或縱火燒掉路障，還不時用槍要脅路人、路經的鐵騎士和一般民眾徒手清除路障。有人搬不動，就被踢或被迫爬行。

老弱婦孺不倖免 搬不動被踢迫爬行

一名有慢性背痛、化名「吞拉」的60歲男子說，有軍裝人員拍打他的家門，命令他動手清除示威者在其住宅區內架設的路障。他把孩子掩藏好後，別無選擇地跟鄰居一起搬走街上堆放的沙包和竹枝。化名「薩貝爾」的20歲女子透露，她和媽媽在槍口威嚇下，被迫動手撤走街上用五排沉甸甸大理石岩砂袋堆成的路障。她說：「我雙手都瘀了。」她還目睹兩個小男孩被保安人員舉槍指着，努力提起砂包和拆除竹籬笆。

緬甸維權組織「鞏固權利」（Fortify Rights）的人權專家昆利（John Quinley）稱，這在緬甸不是新鮮事，當局這麼做是「營造恐懼、恫嚇環境的殘酷戰術」。

市民逃離仰光 高速公路塞車

當地傳媒報道，大批仰光市民近日外逃往鄉郊，導致北行主要高速公路大塞車。一名市民向法新社說：「我不再感覺安全，好些晚上我難以成眠。我非常擔心最壞的事還在後頭。」跟緬甸接壤的泰國達府（Tak）府尹稱，在準備收容大批緬甸難民的庇護所，必要時可收容3萬至5萬人。

（法新社/Frontier Myanmar/Myanmar Now）