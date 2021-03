土耳其退出反婦暴公約 女權組織籲抗議撤回

總統埃爾多安於3月19日晚簽署退出《伊斯坦布爾公約》的法令。該公約是歐洲第一條針對婦女暴力的具約束力條約,它要求締約國制訂法律,為針對婦女的家暴、虐待、婚內強姦和女性割禮等行為,設定預防、保護和檢控等機制,以及提供熱線、庇護、醫療、心理諮商和法律援助等相關服務。2011年5月11日獲歐盟和45個國家簽署,並於2014年8月1日生效。土耳其於2012年2月成為第一個確認條約的國家。

保守派稱公約違伊斯蘭教條

不過,該國保守派一直認為公約鼓勵離婚、同性戀,助長性小眾爭取社會認受,不符合伊斯蘭教規矩,也破壞傳統價值觀及家庭結構,應予廢除。執政正義及發展黨(AKP)一名要員去年提出退出條約,早掀起爭議和婦女示威。主要反對派共和人民黨(CHP)等認為,退出條約等同使婦女繼續做「二等公民」,任她們遭殘害。人權法專家阿爾蒂帕爾馬克(Kerem Altiparmak)批評政府的決定所廢的,不只是公約本身,還是國會意願和立法權力。土耳其婦團「我們將停止殺害婦女平台」昨天號召婦女示威,爭取撤回退出條約的決定。

雖然土耳其是第一個確認條約的國家,卻被批評沒有切實執行過,家暴問題嚴重。世衛組織數據顯示,土耳其有38%婦女一生中曾受伴侶暴力對待,高於歐洲平均的約25%。內政部稱,去年有266名婦女死於家暴。婦女權益團體還指出,正義及發展黨自2002年上台以來,婦女謀殺案由每年66宗增至2009年的953宗,之後政府便停止發放數據,但團體相信現時幾乎每天就發生3宗女性被殺案,而被控家庭虐待的男子往往不受懲罰。最近一宗具爭議的妻子殺夫案,便揭示31歲被控謀殺的婦人伊佩克(Melek Ipek),因被強姦而被迫嫁給對方,但婚後被毆打、性侵和死亡恐嚇,包括一整夜赤身鎖住手銬被打。

歐洲理事會:消息令人心碎

《伊斯坦布爾公約》正式名稱為《歐洲理事會防止和反對針對婦女的暴力和家庭暴力公約》(Council of Europe Convention on Preventing and Combating Violence Against Women and Domestic Violence)。歐洲理事會秘書長布里奇(Marija Pejčinovič Burič)昨日表示,公約是國際社會保障女性的金規玉律,土耳其的退出是令人心碎的消息。土耳其家庭、勞工與社會服務部長塞爾丘克則在Twitter稱,婦權已得到憲法等法律保證,強調國家不容忍針對婦女的暴行。

