土耳其退出反婦暴公約 女權組織籲抗議撤回

總統埃爾多安於3月19日晚簽署退出《伊斯坦布爾公約》的法令。該公約是歐洲第一條針對婦女暴力的具約束力條約，它要求締約國制訂法律，為針對婦女的家暴、虐待、婚內強姦和女性割禮等行為，設定預防、保護和檢控等機制，以及提供熱線、庇護、醫療、心理諮商和法律援助等相關服務。2011年5月11日獲歐盟和45個國家簽署，並於2014年8月1日生效。土耳其於2012年2月成為第一個確認條約的國家。

保守派稱公約違伊斯蘭教條

不過，該國保守派一直認為公約鼓勵離婚、同性戀，助長性小眾爭取社會認受，不符合伊斯蘭教規矩，也破壞傳統價值觀及家庭結構，應予廢除。執政正義及發展黨（AKP）一名要員去年提出退出條約，早掀起爭議和婦女示威。主要反對派共和人民黨（CHP）等認為，退出條約等同使婦女繼續做「二等公民」，任她們遭殘害。人權法專家阿爾蒂帕爾馬克（Kerem Altiparmak）批評政府的決定所廢的，不只是公約本身，還是國會意願和立法權力。土耳其婦團「我們將停止殺害婦女平台」昨天號召婦女示威，爭取撤回退出條約的決定。

雖然土耳其是第一個確認條約的國家，卻被批評沒有切實執行過，家暴問題嚴重。世衛組織數據顯示，土耳其有38%婦女一生中曾受伴侶暴力對待，高於歐洲平均的約25%。內政部稱，去年有266名婦女死於家暴。婦女權益團體還指出，正義及發展黨自2002年上台以來，婦女謀殺案由每年66宗增至2009年的953宗，之後政府便停止發放數據，但團體相信現時幾乎每天就發生3宗女性被殺案，而被控家庭虐待的男子往往不受懲罰。最近一宗具爭議的妻子殺夫案，便揭示31歲被控謀殺的婦人伊佩克（Melek Ipek），因被強姦而被迫嫁給對方，但婚後被毆打、性侵和死亡恐嚇，包括一整夜赤身鎖住手銬被打。

歐洲理事會：消息令人心碎

《伊斯坦布爾公約》正式名稱為《歐洲理事會防止和反對針對婦女的暴力和家庭暴力公約》（Council of Europe Convention on Preventing and Combating Violence Against Women and Domestic Violence）。歐洲理事會秘書長布里奇（Marija Pejčinovič Burič）昨日表示，公約是國際社會保障女性的金規玉律，土耳其的退出是令人心碎的消息。土耳其家庭、勞工與社會服務部長塞爾丘克則在Twitter稱，婦權已得到憲法等法律保證，強調國家不容忍針對婦女的暴行。

（路透社/法新社/紐約時報/金融時報）