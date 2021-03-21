籲勿坐視亞裔歧視 拜登：沉默就是同謀

賀錦麗暗批特朗普散播仇佷

拜登在會晤後於埃默里大學發表演說。他表示，雖然槍擊案仍在調查，但不管動機是什麼，「我們知道太多亞裔美國人走在街上感到憂慮。他們被攻擊、指摘、騷擾和成為代罪羊。他們遭受言語攻擊、身體攻擊，甚至被殺害。」他強調「仇恨在美國沒有避風港」，又呼籲國民對這些仇恨和暴力事件不能沉默以對，「這必須改變，因為我們的沉默就是同謀，我們不能成為同謀，我們必須發聲和行動」。拜登又暗批前總統特朗普及那些常稱新冠病毒是「中國病毒」的人，「我們一直知道：言詞會有其後果」。有人歸咎特朗普在位時多次使用「中國病毒」和「功夫流感」等字眼，激起反亞裔情緒。

本身有亞裔血統的賀錦麗亦表示，無論槍手的動機如何，事實是案中8名死者中有6人是亞裔，有7名死者是女性，「種族主義在美國確實存在，一直都是如此；仇外、性別歧視情况也一樣」。她更暗示特朗普是罪魁禍首之一，說：「過去一年，有居高位者拿亞裔當替罪羊，正是擁有最大發言權者在散播這類仇恨。」

拜登促國會通過新冠仇恨罪行法案

拜登又促請國會盡快通過「新冠病毒仇恨罪行法案」（The Covid-19 Hate Crimes Act），該法案由紐約州民主黨華裔眾議員孟昭文及夏威夷民主黨日裔參議員廣野慶子提出，可增加聯邦和地方政府用於起訴仇恨犯罪者的資金。

（金融時報/紐約時報）