丹麥兩醫護打牛津疫苗 血栓腦出血一死

在疫苗供應緊張下，歐盟委員會主席馮德萊恩昨日威脅，若歐盟無法獲得原本承諾的牛津疫苗劑量，或會禁止出口該疫苗。她接受德國傳媒訪問時稱，歐盟有禁止出口選項，「這是給阿斯利康的信息：你應該先履行與歐洲的合約，然後才開始運送（疫苗）到其他國家」，並指摘阿斯利康承諾在首個季度供應9000萬劑疫苗，至今只有三成。阿斯利康稱問題出於在歐盟的工廠生產延誤，但歐盟官員對該公司能履行與英國的合約感不滿。

德國稱疫苗難遏第三波 預告封城

繼法國和波蘭相繼因疫情反彈重推局部封城，德國衛生部長施潘上周五警告，鑑於疫苗劑量不足，單靠疫苗接種將無法遏止第三波疫情，或有需要再次實施已解除的防疫限制。總理默克爾同日與16州領袖開會，同意為家庭醫生提供疫苗。德國暫停使用牛津疫苗3天後，上周四恢復接種，默克爾表明將接種牛津疫苗，又警告德國或需啟動「緊急煞停」機制，即若有地區在7天內每10萬名居民出現超過50宗新病例，就要重新實施防疫限制。

（路透社/法新社）

（抗疫新階段）