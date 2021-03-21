藥廠靠中印代產 供應鏈回流成挑戰

明尼蘇達大學去年10月的報告指，當時歐美對抗新冠肺炎的40種藥物中，有29種供不應求。為了降低藥物價格並搶佔市場份額，多間大藥廠停止生產不再帶來足夠利潤的藥物，或將仿製藥生產工序外判其他國家，尤以印度和中國為主。這些國家勞動力和遵從監管法規的成本較低。除了藥物製成品，現時中印生產全球八成的原料藥（API）。在2019年8月，為美國市場供應原料藥的設施只有不足三成設於國內。一旦原料藥供應受干擾，就會影響到藥物生產，如抗凝血藥物肝素的原料藥有六至八成由中國供應，中國前年非洲豬瘟疫情嚴重，就導致美國市場肝素短缺。

美醫院組非牟利藥廠謀改善供應

為應對這個問題，美國多間醫院和慈善機構組成非牟利仿製藥公司Civica Rx，負責從獲美國食品及藥物管理局（FDA）批准的仿製藥製造商採購藥物，然後以接近成本價供應予成員醫院。有聲音亦提出，美國在基本藥物和原料對中國的依賴已構成國安威脅，主張鼓勵藥廠回流到美國。去年5月，Civica Rx等機構獲聯邦政府資助，在美國製造幾款基本仿製藥和原料藥。惟建造足夠設施的過程需時，加上在其他國家生產成本較低，如何鼓勵藥廠回流是一大挑戰。

（CNBC/STAT）

（抗疫新階段）