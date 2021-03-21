美全國集中製疫苗 重要藥物陷短缺 輝瑞函醫院警告 涉抗生素類固醇

《國防生產法》旨在確保疫苗生產商獲得所需的藥物和產能，但集中資源推動疫苗生產亦帶來漣漪效應。《金融時報》取得輝瑞上月11日向醫院發出的信函，稱因應疫苗產量增加，要有部分藥物短期供應受阻的心理準備，包括一款抗生素、一款類固醇，以及用於治療某些荷爾蒙問題和乳癌的兩款睾丸激素。這些生物藥透過注射或點滴方式使用，所需原料或產能有部分與BioNTech-輝瑞新冠疫苗重疊。信中又警告，醫院應預期下半年亦會有部分供應受阻。輝瑞其後發聲明強調，只有小部分產品因優先生產疫苗而暫時受影響。

藥物玻璃瓶短缺 集團：應助整個供應鏈

部分公司即使能生產藥物，但裝載藥物的玻璃瓶亦供應緊張。全球最大玻璃製造商之一的德國肖特集團（Schott）警告，要等1年至18個月才可接受新訂單。其北美分部副主席卡西迪（Christopher Cassidy）指，材料短缺問題源於加強生產新冠疫苗，又稱玻璃瓶短缺正影響美國幾乎所有類型的注射性藥物，包括化療和胰島素等，促各國提供資金予整個供應鏈的零件或原料製造商，而非只是疫苗生產商。美國政府問責署（GAO）上月發表的報告指出，即使是生產疫苗的設施亦反映很難取得所需用品，如正常情况下一周就可取得玻璃瓶和預充式注射器，現時卻要等1至3個月。

研發Tepezza的藥廠Horizon去年12月已稱，其承辦商Catalent在《國防生產法》下，須優先為莫德納和強生生產疫苗，料藥物將出現短缺。Tepezza去年初獲批，是唯一獲美國食品及藥物管理局（FDA）批准用於治療甲狀腺眼病的藥物。該公司行政總裁沃爾伯特（Tim Walbert）憂慮藥物短缺會對患者造成重大影響，患者短期內要承受眼疾導致的痛楚，但長遠恐會失明。

甲狀腺病人缺藥恐失明 嘆打疫苗沒意義

罹患甲狀腺眼病的佛羅里達州39歲女子帕里斯（Paris），在使用Tepezza前左邊眼球凸出，極為疼痛。她表示得知藥物供應延誤後，因擔心痛楚復發而「趴在地板像嬰兒般哭泣」，慨嘆：「若我之後再也看不見，接種疫苗又有何意義？」

Catalent稱因應政府命令加強生產新冠疫苗，無可避免會延誤Tepezza的供應，他們已大幅擴大產能，並正全天候24小時運作。

（金融時報/NPR）

（抗疫新階段）