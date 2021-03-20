裁誤導議會 「蘇獨」部長受壓

蘇格蘭議會一個委員會周四以5對4票裁定，施雅晴本月初向蘇格蘭議會議員作證時，就2018年她與薩蒙德（Alex Salmond）的會晤作出「不準確」陳述，認為施雅晴曾經誤導議會，因此可能違反《大臣守則》（ministerial code）。儘管議會成員並沒有指摘施雅晴「故意」（knowingly）誤導委員會，但事件將令她及其領導的蘇格蘭民族黨壓力增加，甚至有可能打擊蘇格蘭民族黨在5月議會選舉的部署。

施雅晴的發言人強調，施雅晴在8小時作供過程中一直「講真話」，又指愛爾蘭前檢察長漢密爾頓（James Hamilton）正撰寫另一份報告，就施雅晴是否違反《大臣守則》的問題作調查。工黨議員斯瓦爾（Anas Sarwar）表示，他不會預先判斷最終報告的結論，但說：「若得出結論，即首席部長誤導了議會並可能違反官員守則，那將是非常嚴重的。」

（衛報/天空新聞台）