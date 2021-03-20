意德西復打牛津疫苗 法建議55歲以下勿接種

歐洲以至全球多地出現多宗接種牛津疫苗後出現血栓案例，20個國家陸續暫停使用。EMA主管庫克發表報告指分析認為牛津疫苗安全有效，疫苗與接種者出現血凝或血栓的總體風險增加沒有關係。阿斯利康藥廠發聲明歡迎評估結果，多國亦宣布將恢復接種牛津疫苗。意大利、德國和法國將在周五恢復接種牛津疫苗，西班牙則在下周三。其他宣布恢復使用牛津疫苗的國家包括塞浦路斯、拉脫維亞和立陶宛。

挪威丹麥瑞典續停用

牛津疫苗是目前全球最廣泛使用的疫苗，庫克稱歐盟約有700萬人已經接種，英國則有1100萬人。庫克在周四被問及她會否接種牛津疫苗時回應：「如果是我，我會明日就去接種。然而我想知道接種後會發生什麼事，我應該要做什麼，而這就是我們今日要說的事。」

至於瑞典、挪威和丹麥則繼續停用疫苗。挪威一個研究團隊周四較早表示，他們認定國內3名接種完牛津疫苗後住院的醫護（其中一人已死亡），極可能是牛津疫苗引發過度免疫反應所致，挪威公共衛生研究院（NIPH）指下周末會發出自家指引。瑞典稱會研究EMA報告內容，期望下周有決定。

約翰遜卡斯泰接種

英國首相約翰遜亦會在周五接種牛津疫苗，他周四在唐寧街10號舉行的記者會上指牛津及BioNTech-輝瑞疫苗均安全，呼籲民眾盡快接種。法國總理卡斯泰亦在周五接種牛津疫苗。

（金融時報/華爾街日報/路透社/BBC）

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