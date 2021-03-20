斥引渡朝民赴美 平壤與大馬斷交

朝鮮外務省昨宣布與大馬斷絕外交關係，抨擊大馬盲目屈服於美國壓力，為華府引渡多年來只是在新加坡從事「合法」外貿活動的一名朝鮮公民，屬「不可饒恕的罪行」，大馬要為一切後果承擔責任。聲明又狠批華府是幕後操控者和主犯，斥大馬當局「屈辱親美狼狽為奸」。

馬來西亞其後發聲明回應譴責平壤的決定，批評此舉「不友善和沒有建設性」，下令關閉大馬駐平壤大使館，又要求朝鮮駐吉隆坡大使館的所有外交人員在48小時內離境。

兩國互免簽 金正男被殺後關係惡化

斷交導火線是大馬周三（17日）將56歲的文哲明（音譯）送上機引渡到美國，後者成為歷來首名被引渡赴美接受刑事審訊的朝鮮公民。美國聯邦調查局前年指控僑居大馬約10年的文哲明，涉嫌通過門面公司從事銀行詐騙和洗錢，以及協助平壤違反國際制裁，非法把洋酒、鐘表等奢侈品從新加坡輸往朝鮮。大馬同年應美方請求拘捕文哲明，並展開引渡聆訊。文哲明一直否認指控，延到上周二（9日）被法院終審駁回上訴。辯方律師聲稱，文哲明負責跟進經中國銷售到朝鮮的棕櫚油和食油，又指公司其他新加坡籍主管沒被指控，主張引渡申請存在政治動機。

朝鮮和大馬於1973年建交，大馬是世上少數幾個給予朝鮮公民入境免簽證待遇的國家，亦是唯一入境朝鮮毋須簽證的國家。平壤向來被指利用大馬作為武器買賣樞紐和攫取外匯收益，但2017年2月金正男在吉隆坡機場遭毒殺後，雙方關係惡化，到同年6月朝鮮核試後，大馬跟隨多國做法驅逐朝鮮大使，平壤以同樣方式報復。

學者：有損經濟也要施下馬威

首爾智庫峨山政策研究院學者高明鉉向《華爾街日報》稱，事件很可能會令朝鮮人對在跟美國關係勝於朝鮮的國家活動感到較不安心，「因為他們如今知道或會被送到美國」。遼寧大學國際經濟政治學院副教授、察哈爾學會研究員李家成指出，在新冠疫情下，朝鮮主要外匯來源便是來自駐外使領館通過貿易等方式籌集，與大馬斷交會減少朝鮮的經濟來源，但朝鮮必須施下馬威，否則其他國家也可能仿效馬來西亞引渡朝鮮公民的做法，對朝鮮造成連鎖打擊。

（韓國民族報/BBC/法新社/中通社）