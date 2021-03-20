禁亞裔外交官處理祖籍國事務 「任務限制」惹歧視爭議

國務院：預防情報機關潛在攻擊

國務院內部指引形容「任務限制」是對外交官安全許可權限設置的條件，旨在預防外國情報機關的潛在攻擊或騷擾行動，以及減少外國影響力和/或偏袒外國的安全隱患。該指引舉例指，僱員本人和/或其親密家庭成員如果保留祖籍國的公民權或有雙重國籍，又或在祖籍國有巨大財政利益或外國聯繫，將可能面臨任務限制。

這議題在中美大國競爭和朝鮮核威脅升溫之際更受注目。過百名從事國家安全或外交工作的亞裔美國人周四就發表聯署聲明，質疑華府益見聚焦於對華競爭，令他們更容易只因外表就面對歧視或公然指控不忠誠。

調查:七成外交官認為有偏見

有500多名成員、在國務院內部代表亞裔美國外交官利益的「亞裔美國人外交事務協會」（AAFAA）自言，向部門領導層反映已有10年，但進展甚微。AAFAA去年的會員調查顯示，132名受訪者中有七成稱相信部門的「任務限制」存在偏見；有三成人承認受到任務限制，當中52%是有家庭成員跟中國內地、香港和台灣有聯繫，另有當中四分之三人稱未獲解釋為何被設任務限制，即使收到解釋者也有近半質疑決定涉及明顯事實錯誤。

韓裔前外交官：猶如不被國家信任

曾任外交官的韓裔新澤西眾議員安迪‧金周三受訪憶述，自己曾獲批「最高機密安全許可」權限，但突被國務院告知自己被禁處理任何朝鮮半島相關事務——即使自己從未申請參與。他直言最感受傷的是「我的國家不信任我的感覺」。

台裔加州眾議員劉雲平認為，上述外交體制歧視和針對亞裔社群的暴力是「同一議題的不同表現形式」，即政府和部分民眾無力區分外國政府和有亞裔血統的美國人。

（Politico）