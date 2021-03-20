遭白人男拳擊 加州華裔婦拾棍反擊

老婦眼流血瘀青 男子臉上披血

事發在該市的市場街（Market Street），有目擊者拍下影片，顯示名為謝曉真（Xiao Zhen Xie，音譯）的老婦眼睛流血瘀青，手持冰袋冰敷，另一隻手則還拿着隨手拾起用作還擊的木棍，並向警察用廣東話說：「他欺負我。」現場有警員安慰老婦。施襲疑犯臉上披血，躺在擔架牀上被鎖上手銬。兩人均送院治療。

眾籌39萬醫藥費 超標逾12倍

老婦事後在女兒李東梅（Dong-Mei Li，音譯）陪同下接受當地傳媒KPIX 5訪問，她稱當時在交通燈前等候過馬路，一名白人男子突然走過來揮拳打她左眼，她第一個反應就是立即還擊。女兒指母親遇襲後左眼視力不清，又失去食慾，並且不敢出門，「感到非常驚慌、非常害怕，眼睛還在流血」。老婦的家人在眾籌網站為她籌集醫藥費，截至香港時間今日零時，已籌得超過63萬美元（約490萬港元），遠超原本的5萬美元（約39萬港元）目標。

三藩市警方表示，一名83歲越裔男子同日早上遇襲，懷疑亦是那名被捕39歲白人男子所為，正調查案件。三藩市市長布里德（London Breed）已要求當地警察增加亞裔社區巡邏，獲警方答允。

（KPIX 5/紐約時報）