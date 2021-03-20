誤稱中國倉鼠卵巢細胞製疫苗 紐時更正

中國科學院微生物研究所周二宣布，與企業合作研發的重組新冠病毒疫苗（CHO細胞），已獲准在中國大陸緊急使用。CHO細胞（中國倉鼠卵巢細胞）源自中國倉鼠卵巢的細胞系（cell line）。《紐時》的報道最初以「中國批准第五款新冠疫苗，而它是由倉鼠的卵巢細胞製成」為題。

專家：美國發明 全球通用

美國生物學家斯汀格拉伯（Sandra Steingraber）隨即在Twitter貼文留言，批評那是「不負責任的軟性種族主義標題」。她指出，該疫苗用的是倉鼠卵巢的細胞系，而非細胞。有關技術1957年由美國科學家發明，現時全球實驗室都有廣泛使用這項技術生產蛋白質，她指控報道是想「暗示中國人用動物做奇怪的事」。加州大學三藩市分校助理教授保羅克（Nicole Paulk）亦斥，經歷本周發生在亞裔社群的事，報道卻使用「公然涉及種族主義的誘餌式標題」。

《紐時》周四更正報道標題為「中國批准第五款新冠疫苗」，並加入更正內容，承認早前的版本「不精確地提及該疫苗的生產過程」，澄清「將新冠病毒棘突蛋白的基因密碼，放進建立來自倉鼠卵巢並在培養皿生長的細胞系時，這個過程才開始，當中不涉及將蛋白植入活倉鼠的卵巢細胞」。

（紐約時報/今日俄羅斯）