美眾院反歧視聽證 亞裔議員：危機關頭 民主黨歸咎特朗普「病毒種族化」 共和黨斥監督言論自由

眾議院司法委員會的小組數周前已計劃召開這次聽證會，應對疫情以來針對亞裔社群暴力急增的問題，在喬治亞州槍擊案造成6名亞裔女子死亡後，有關討論更顯迫切。民主黨華裔眾議員、國會「亞太裔國會議員連線」主席趙美心稱，亞裔美國人社群已達到不容忽視的「危機關頭」。眾議員孟昭文形容亞裔社群正在「淌血」，「我們過去一年都在呼救」。

加州大學聖貝納迪諾分校的「仇恨與極端主義研究中心」發現，在2019至2020年美國16座主要城市針對亞裔的仇恨罪行數字急增149%，同期整體仇恨犯罪率卻呈下降趨勢。有人歸咎前總統特朗普多次使用「中國病毒」和「功夫流感」等字眼，激起反亞裔情緒。非牟利組織「停止仇恨亞太裔」統計，自去年3月全國有近3800宗針對亞裔的仇恨事件，其創辦人之一、三藩市州立大學教授張華耀認為，特朗普的措辭將病毒種族化。

台灣出生議員：我不是病毒

共和黨眾議員羅伊（Chip Roy）質疑，聽證會試圖「監督」言論自由，「就等同在做我們一直譴責中國共產黨對自己國家所做的事」，反問應由誰決定何謂仇恨或哪些言論須監督。孟昭文反駁稱，所有人均可隨自己所想談論涉及別國的事務，「但不必將全國亞裔人變成靶心」。生於台灣的眾議員劉雲平稱，每當使用種族身分字眼形容病毒，都是在傷害恰好有亞裔血統的美國人，又直言「我不是病毒」。

槍擊案是否構成仇恨犯罪亦成爭論焦點。共和黨眾議員麥克林托克（Tom McClintock）指控民主黨人藉聽證會分化美國人，將美國描繪成種族主義國家，又稱亞裔在所有種族中面對最少偏見驅動的攻擊兼收入最高，反問若美國充斥對亞裔的厭惡，「又如何解釋亞裔美國人在我國取得巨大成就？」

拜登賀錦麗晤亞特蘭大亞太裔領袖

總統拜登及副總統賀錦麗周五前往喬治亞州，原本是為推廣疫情紓困方案和疫苗接種，但因應槍擊案，白宮取消在首府亞特蘭大的政治活動，改為與當地亞太裔領袖會面，商討其社群的安全問題。

專家：倘與亞洲交惡 亞裔首當其衝

紐約大學法律教授伊利沙伯·歐陽（Elizabeth OuYang）指，亞裔在疫情後的困境與911恐襲後美國穆斯林面對的仇恨問題相似，若今年不是很多學校因疫情關閉，相信問題會更嚴重，「每當美國與亞洲國家關係緊張，亞裔美國人往往會遭強烈抵制，無論是越戰或韓戰」。

（華盛頓郵報/衛報/法新社/金融時報/美國廣播公司）