變相抗疫公投 荷首相政黨大選報捷

今屆選舉37個政黨競逐下議院150個席位，破紀綠有17個政黨可取得議席。票站調查結果顯示，自由民主人民黨取得36席，親歐的中間偏左民主66黨（D-66）取得27席，較上屆增加8席，躍升第二大黨。極右反伊斯蘭政黨自由黨（PVV）減3席僅得17席，由第二大黨跌至第三。執政聯盟成員的基督教民主黨（CDA）減5席至14席。政府最近實施更嚴格宵禁防疫，上月引發民眾抗議演變成騷亂，且今年初稅務機關爆出育兒津貼醜聞，導致呂特領導的政府1月辭職，但呂特的支持度仍穩固。54歲的他已連續勝出4次大選，執政11年，若他今次成功籌組聯合政府，將成為荷蘭執政最長時間的領袖。他周三承認過去10年並非一切都做得很好，但他說：「我精力十足，還能再做下一個10年。」

（金融時報/法新社）