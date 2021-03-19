體藝明星被翻舊帳 身敗名裂

「校園暴力MeToo」火頭由2月7日有人在社交媒體貼文，揭露女子排球國家隊選手李在英、李多英姊妹小學時的校內欺凌行為開始，之後撲向籃球、足球、棒球、射箭、拳擊等體育界別，再蔓延至演藝界，以至作曲家、警察、消防員等範疇人士，至今尚未止息，牽涉幾十人，成為繼反性侵的#MeToo之後，韓國最大一波社交媒體告發運動。

雖然有關指控未必有證據，亦不排除存在捏造中傷，但亦有如李氏姊妹因抵受不到公眾指摘，發表道歉信承認以往欺凌同學的劣行，因而被罰無限期剝奪國家隊選手資格，又如原本在KBS播放的韓劇《月升之江》中擔任男主角的金志洙，也承認校園霸凌，被迫辭演及停止所有演藝活動。因應多名藝人因捲入校園暴力風波而暫停工作，令電視台今後與藝人立約，擬加入因為從前過失而損害工作的賠償條款；體壇也有終身禁賽之議。

輿論促教導懲罰並重

有輿論認為有關方面應在預防與阻嚇下工夫，而非待事發後再懲處。教育專家朴南基指出，學校針對校園暴力的教育，一個學期不足一堂，「平常講授過程中，應該不停教導暴力是反民主、反人道」。另有人認為應該加重少年刑責，青少年暴力研究所所長朴沃植認為，年輕人的社會經驗縱不及成年人，但身心發展較從前快得多了，他不認為「青少年就該予以饒恕」。

韓國刑法訂明，犯案時未滿14歲的人，不可作出刑事懲罰。10歲至未滿19歲人士犯事，可據《少年法》處理，最高懲罰是由家庭法院判入少年院兩年。

（韓聯社）

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