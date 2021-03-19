韓校園暴力歪風熾 催生代出頭「叔叔套餐」

韓國傳媒報道，金某的初中3年級女兒遭4名同學欺凌，逾半年來被打和被迫當跑腿。校方得知後，只懲罰該4名學生做100個小時服務包括清潔廁所和午膳派飯等，以及寫20篇反省文章，並未要求轉學和調班。金某看到女兒抑鬱，故選用了「叔叔套餐」。

派紋身漢震懾加害者

「叔叔套餐」服務社或「校園暴力差事中心」是聲稱專門提供解決校園暴力服務的公司，約2018年冒起。它們通過互聯網接觸目標顧客，宣稱能24小時年終無休接受諮詢及提供解決辦法，包括代受害人懲戒暴力加害者，要求加害者父母道歉，蒐集校園及社交媒體欺凌證據等。部分更強調有各範疇的專家因應孩子狀况提供最適切的處理辦法。

收費逾2萬港元

這些公司收費按服務內容而定，例如保護兩天或三天，要跟受害者當眾同行或秘密保護，收費300萬韓圜（約2萬港元）至500萬韓圜（約3.4萬港元）。有公司更表明若要使用暴力，收費由500萬韓圜起跳。一名服務社負責人說：「我們派紋身漢以受害者『大佬』或『叔叔』的身分跟加害學生談判，很自然便不會再有同類事故。」另一服務社負責人說：「我們在政府與警察解決不了的部分作出幫忙。」

京畿道一間「叔叔套餐」服務社表示，他們一個月約有多宗受聘蒐集校園暴力證據的生意，費用平均約300萬韓圜。他們會偷拍施暴畫面、截取社交網絡的侮辱與威嚇言論等，待組織處理好調查所得資料，就會向相關學校的校園暴力對策自治委員會或法庭提出，又或直接與加害學生的家長協商。

校園欺凌包括身體、語言或網絡上的欺凌行為、集體排擠、搶奪財物、強迫行為及性暴力等，不但造成短期身心傷害，部分更可能導致永久傷殘（例如失明）甚至死亡。韓國教育部1月公布的調查結果顯示，295萬名受訪小四至高中二年級學生中，在2019學年下學期至2020年10月目擊或親受校園暴力者的比例為0.9%，相當於每100人中接近有1人。警察廳數據顯示，2015年至2019年每年皆有逾1.2萬宗校園暴力個案。

「以暴易暴」涉刑責

校方和警察處理校園暴力不力，也令「叔叔套餐」受歡迎，一些家長便直言「信不過教育當局和警察」。例子之一是2017年釜山初中女生毆打事件，當時警方受理報案後，受害人仍被毆打。有家長想到校園暴力或會害死自己孩子，便覺得若能解決事件，花幾多錢都值。

惟有專家提醒，服務社以暴易暴或採用不法手段介入，令事態變質，使加害者與受害者角色互換；原受害學生及其家長甚至可能要負上刑責。例如服務社人員若對加害者的學生作出威脅或使用暴力，而令該學生感覺恐懼，可構成「脅迫罪」（恐嚇罪）或「強要罪」（以威脅或暴力行為，妨礙他人行使權利，或者強迫他人做一些非義務的事情），明知而倚靠那些不法方式解決問題者，可被控「教唆罪」；另蒐證過程還可能觸犯「個人情報保護法」。

（文化放送/韓聯社/韓國每日經濟）

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