喬治亞槍手掀仇亞恐慌 反歧視遊行關注種族主義

21歲白人槍手朗恩（Robert Aaron Long）周二涉襲擊亞特蘭大3間按摩店，其中4名死者為韓裔，警方其後公布另外4名死者身分，其中49歲的Xiaojie Tan和44歲的Daoyou Feng，疑似華裔。朗恩供稱自己性上癮，過去經常光顧按摩店，視按摩店為「誘惑並希望將之消除」。

曾在中途宿舍與他同房的人向路透社稱，朗恩經常「為了性活動」去按摩院，同時是虔誠基督徒，在中途宿舍曾多次描述自己性癮「復發」，對此感到極度自責和羞愧。當局稱沒迹象顯示遇襲的按摩店提供性服務。

槍手控8謀殺 供稱性上癮

警方仍在調查是否涉仇恨犯罪。亞特蘭大市長博頓斯表示，無論槍手的動機如何，針對亞裔的暴力本已在全國各地發生，必須制止。總統拜登稱犯案動機尚待確定，但提到「過去數月針對亞裔美國人的暴行令人非常不安」。

亞裔美國人社區籠罩不安情緒，有亞裔認為今次槍擊案是「一年來種族主義的頂點」。非牟利組織Stop AAPI Hate周二的報告指出，去年3月以來，美國有近3800宗仇恨亞裔事件，女性遇到這類事件的比例是男性兩倍。有人歸咎部分原因在於去年疫情期間，時任總統特朗普多次使用「中國病毒」和「功夫流感」等字眼，激起反亞裔情緒。

服務業亞裔女性恐懼上班

喬治亞州4.1%人口是亞裔，大多為韓裔。亞特蘭大都會區韓裔美國人聯盟主席薩拉·朴（Sarah Park）認為槍擊案是針對亞裔的仇恨犯罪，斥當局不願處理針對女性的暴力，尤其是低收入且英文能力較低的一群。

「全國亞太裔美國女性論壇」行政主管崔莫羅（Sung Yeon Choimorrow）稱，亞特蘭大有從事服務業的女性，因槍擊案對上班感到恐懼。「亞裔美國人推進正義」創辦人、韓裔美國人胡金（Helen Kim Ho）認為，疑犯或受對亞裔女性的定型思想影響，「我們永遠只是外國人，亞裔女性亦一直被過分『性化』」。

疑似仇華 警長立場惹質疑

槍擊案發生後，在三藩市自發保護亞裔社區的組織「三藩市和平集體」創辦人馬克斯·梁（Max Leung）稱，現時很多人甚至害怕出門。首都華盛頓唐人街附近周三有民眾遊行，高舉「亞裔的命也是命」和「#StopAsianHate」（停止仇恨亞裔）等標語。

警方周三交代案情時也引起爭議，亞特蘭大契洛基縣警長發言人貝克（Jay Baker）稱朗恩感到厭倦，案發當日對他而言是「非常糟糕的一天」，其言論被轟淡化槍擊案的嚴重性。其後網民發現貝克曾在facebook推廣一款上衣，將新冠病毒稱為「進口自中國（CHY-NA）的病毒」，惹輿論再度關注執法部門內的種族主義問題。

（華盛頓郵報/紐約時報/法新社/路透社）