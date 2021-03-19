美參院全票通過 戴琪任貿易代表

懂普通話 父母台灣長大後移民美國

戴琪的任命得到兩黨支持。民主黨參議院領袖舒默（Chuck Schumer）周三稱，戴琪將在執行現有貿易協議中發揮至關重要的角色，確保美國勞工、企業與研究人員得以在公平的環境中競爭，能重拾美國在貿易伙伴中的信譽。他讚揚戴琪是美國政府中經驗最豐富的國際貿易專家之一，毫無疑問是最適合出任貿易代表的人選。

戴琪上月在聽證會表示，面對中國的經濟挑戰，她了解到透過策略性及一致性的計劃，要求中國為其承諾負責，且美國要能與中國這種國家主導的經濟模式競爭，至關重要。她表示，美國可和其他國家合作，在灰色地帶制定新貿易規則，以向中國問責。

對於美中簽訂的第一階段貿易協議，戴琪表示中國必須履行協議承諾。在確認提名的聽證中，她捍衛美國現行以關稅作為貿易談判工具的做法，稱會嚴格執行包括與中國的現有貿協。外界認為這顯示拜登政府無意即時改變特朗普的對華貿易政策。

戴琪的父母出生於中國大陸，在台灣長大，之後移民美國。戴琪1974年生於美國康湼狄格州，能說流利普通話。她是美國首名有色人種女性出任貿易代表。

（中央社/路透社）