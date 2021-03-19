美數據：疫苗減長者確診死亡

CDC前總監肯定疫苗拯救人命

報道引述上月CDC研究指，疫苗接種計劃推出後第1個月就估計有78%護老院長者注射疫苗。政府數據指護老院長者確診與死亡數目，在疫苗計劃展開後約一周開始下跌，而同期全美整體確診及死亡人數仍然上升。及至上月底，護老院確診和死亡比率分別急跌96%和87%；至於18至54歲組別，同期確診和死亡比率分別下跌72%和80%。

政府統計亦指85歲或以上人士住院比率自冬季高峰以來大減90%，18至49歲的相關比率則是72%；兩者差距自接種計劃開始數周後拉開。CDC前總監弗里登（Tom Frieden）指疫苗已拯救數以千計美國人的性命：「護老院長者的死亡數字和比率急跌是疫苗拯救生命的直接結果。」

其他已廣泛推行疫苗接種的國家亦逐漸可見疫苗成效。在英國，80歲以上人士確診病例大跌95%，死亡人數亦大減93%；18至69歲人士確診和死亡數字亦分別下跌91%和87%。以色列每100人已接種逾100劑疫苗，絕大部分年長國民都已接種疫苗，在幾乎沒防疫限制下，以國接受檢測人士的感染率已跌至3%。然而美國疫情仍有隱憂，因有州份個案最近上升，令人關注更易傳染及或更致命的變種病毒株開始紮根。現任CDC總監瓦倫斯基（Rochelle Walensky）早前預測英國病毒株在4月初會開始成為美國主流病毒。

（金融時報/法新社/衛報/紐約時報/中央社）

（抗疫新階段）