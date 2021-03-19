矛頭指英 歐盟擬收緊疫苗出口禁令

馮德萊恩周三在新聞發布會表示，歐盟要求互惠地和均衡地出口新冠疫苗，歐盟已準備好利用一切所需手段，以保障歐盟取得公平份額，她說：「如果情况沒有改變，我們將不得不反思如何使向疫苗生產國的出口取決於它們的開放程度。」儘管馮德萊恩的言論沒直接提及英國，但布魯塞爾曾多次抱怨牛津-阿斯利康疫苗供應不達標的問題。

藍韜文指馮德萊恩言論恐嚇

馮德萊恩指出，歐盟將考慮禁止向沒有對等行動、或疫苗接種率高的國家供應疫苗，「所有選擇都擺在桌上，我們正處於世紀危機中……我目前不排除任何可能性，我們必須確保歐洲人盡快接種疫苗。人們的性命、公民自由以及我們的經濟取決於疫苗接種的速度。」她甚至提出啟動《歐盟條約》第122條的可能性。第122條允許歐盟在「某些產品的供應出現嚴重困難」時採取緊急措施，以助有效控制生產和銷售，該條款在1970年代的石油危機時使用。

英國目前是歐盟最大的疫苗出口目的地。過去6周歐盟已向33國出口4100萬劑新冠疫苗，當中向英國供應了超過1000萬劑疫苗、向美國供應接近100萬劑疫苗。英國外相藍韜文（Dominic Raab）批評馮德萊恩的言論是恐嚇，要求歐盟解釋是否禁止疫苗出口。早於1月，歐盟一度打算宣布引用英國脫歐協議的緊急條款，限制新冠疫苗運入北愛爾蘭，引起英國不滿。

（BBC/金融時報/彭博社）

（抗疫新階段）