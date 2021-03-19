歐藥管局：牛津疫苗安全有效 指好處大於風險 現證據未證亦未排除血栓關連

EMA主管庫克（Emer Cooke）周四公布牛津疫苗的安全評估結果，她指委員會判斷牛津疫苗「安全和有效」，其好處勝過任何可能風險。她表示，牛津疫苗與接種者出現血凝或血栓的總體風險增加沒有關係，然而基於現有證據，EMA仍未能完全排除兩者關連。EMA將繼續審視和調查，並呼籲報告不良反應案例。

「像玩俄羅斯輪盤」 民眾「拒做白老鼠」

在EMA公布之前，英國藥品和保健康產品管理局（MHRA）周四表示，接種牛津疫苗的人士中有5宗罕見病例，當局正調查5宗腦靜脈竇血栓塞及血小板減少症同時發生個案，強調注射疫苗的好處遠超任何可能的風險。

《紐約時報》報道，歐洲人對疫苗接種感到不安。法國研究機構Elabe Institute周二發表民調結果，顯示目前只有20%的法國人信任牛津疫苗，58%表示懷疑，22%不確定。21歲法國學生巴洛（Khady Ballo）說：「我覺得我們被當白老鼠了。即使再次獲得批准，我都不會接種牛津疫苗。」62歲在米蘭從事旅遊業的意大利人佩羅（Maria Grazia Del Pero）表示，他此前非常支持疫苗計劃，但現在不會接種牛津疫苗，因覺得「像玩俄羅斯輪盤」。

英國衛生部門統計數據顯示，英國截至周二（16日）已有逾2500萬人接種了第一劑疫苗，大部分為牛津疫苗，超過總人口的三分之一。英國首相約翰遜周三在國會接受議員質詢時，被問到為什麼多國停用英國機構研發的牛津疫苗，他沒正面回應，僅稱自己接獲通知，即將接種疫苗，強調是注射牛津疫苗。

韓現第二宗接種後血栓案例

世衛周三發聲明稱，雖然多國作為預防措施，已暫時停用牛津疫苗，但鑑於這款疫苗帶來的抗疫效果大於潛在風險，仍建議繼續接種，當局仍在評估該疫苗安全數據。在EMA公布安全評估結果前，已有最少20國決定停用該疫苗。至於亞洲地區，韓國中央防疫對策本部周四表示，韓國累計出現第二宗在接種疫苗後出現血栓的案例，接種者是一名20多歲男子，當局正展開調查，昨未宣布停用疫苗。

（紐約時報/路透社/法新社）

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