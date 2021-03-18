紐約州長涉抹黑性騷擾指控者

草擬聯署信攻擊女事主

《紐時》稱聯署信全面攻擊博伊蘭的誠信，稱她的指控有預謀及有政治動機，同時披露針對她的人事投訴，又試圖將她與前總統特朗普的支持者連繫起來。消息人士稱，聯署信計劃原本讓科莫的前幕僚、特別是前女職員簽署，然後再廣泛傳開。報道稱，暫時未知有多少人被迫簽名，但最少兩名前職員稱不希望自己的名字在信上出現。報道指聯署信有多個草擬版本，科莫更有份參與草擬。

科莫的高級顧問阿佐帕爾迪（Richard Azzopardi）周二指事件正在調查，科莫政府對有關針對博伊蘭信件沒有回應。博伊蘭代表律師則稱聯署信是抹黑其當事人的舉動。

紐約州民主黨議員對如何解決風波意見分歧，雅虎新聞周三（17日）引述消息及3月11日視像會議的錄音報道，州眾議院議長希斯蒂於會上稱調查性騷擾指控而非引用彈劾條款是正當程序，但部分議員如金兌錫（Ron Kim）認為此舉是企圖掩護科莫。有議員認為，調查工作只是為科莫拖延時間，因他的任期到明年完結。

美國總統拜登周二接受美國ABC訪問時，被問及若調查證明性騷擾指控屬實，科莫應否下台，拜登回答「是的」。

（紐約時報/法新社/彭博社）