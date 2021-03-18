美調查大選干預報告：俄伊出手中國沒行動

稱普京默許挺特朗普

這份由國家情報總監辦公室發表的15頁情報報告指出，俄羅斯干預美國大選程度是所有國家中最大，總統普京知道、甚至親自督導俄方協助特朗普連任的行動，做法包括與特朗普政府的官員和其盟友甚至美國傳媒合作，在選前發表和放大有關特朗普的民主黨對手拜登的誤導或無根據指控。報告指出，被美國指稱是俄羅斯特務的烏克蘭國會議員杰爾卡奇（Andriy Derkach）等人，在抹黑拜登和其兒子亨特（Hunter）行動中爭取多名匿名美國政客加入。

報告指出，2019年曾與特朗普私人律師朱利亞尼見面的杰爾卡奇，其行動就算不是由普京指揮，普京也有密切留意，又指他在特朗普被彈劾期間與朱利亞尼合謀發放不實資訊。報告寫道：「杰爾卡奇活動在普京的管轄範圍，其他高層官員也參與俄國的選舉干預，包括國安高層及情報官員，我們認為，這些人至少要有普京默許才能行動」。

CNN形容，今次報告震撼之處並非情報機關確信俄羅斯企圖干擾美國民主，而是情報專家基本上確認特朗普連續兩屆大選，都有意或無意地利用來自被視為美國敵對國家間諜所製作的假資訊來試圖贏得選舉。

報告亦指伊朗也企圖介入美國大選，最高領袖哈梅內伊被指批准一項數碼計劃去破壞特朗普的競選活動。另外，情報機關亦認為中國曾想干預選舉，但經評估後認為兩名候選人都並非對華友好至值得冒險暗中支持，亦不想步俄羅斯後塵，即被指干預2016年美國大選後，美俄關係急劇惡化，因此中國最後沒有行動。不過，報告結論是沒有任何國家企圖改變選票或襲擊選舉基建設施，包括投票系統，這反駁了特朗普一方一直指控選舉舞弊。

美國總統拜登昨接受美國廣播公司新聞網（ABC News）專訪時表示，他認為俄羅斯總統普京「沒靈魂」，且認同主持指普京是個「殺手」。拜登稱普京將為干預2020年美國總統大選付出代價。

最快下周公布對俄伊新一輪制裁

拜登政府一名官員亦向CNN表示，拜登已表明美國會對俄羅斯令美國不穩定行為作回應。他說：「大家已經看見我們已採取行動應對俄羅斯企圖用化武謀殺（反對派領袖）納瓦爾尼。更多回應行動很快會出爐。」路透社報道稱，制裁行動最快下周公布。

克里姆林宮昨批評美國情報機關的指控沒有根據，並正為美國可能作出的新制裁作準備。

（CNN/路透社/紐約時報/華爾街日報）