緬親政府僧侶團體 譴責軍方鎮壓

【明報專訊】緬甸再有組織呼籲當局停止暴力鎮壓反軍事政變示威，由緬甸政府委任的國家僧侶監察委員會草擬聲明譴責軍方的血腥鎮壓，委員會成員亦計劃停止活動以示抗議。剛過去的周日（14日）緬甸經歷上月軍事政變以來最血腥的一天，有約50名示威者死亡，多個家庭周二（16日）為當天示威喪生的至親舉行喪禮。其中醫學院17歲華裔男學生林耀宗（Khant Nyar Hein）的喪禮上，其母傷心激動，呼籲各方為緬甸的民主、自由、公義出力，醫學院同學則舉起三指禮，稱他們的革命必須取得勝利。
華裔男醫科生示威中槍亡
緬媒Myanmar Now引述參與該委員會會議的僧侶稱，委員會計劃周四跟宗教事務部長會面後發表最終聲明；暗示這個通常與政府緊密合作的團體，跟當局之間出現裂痕。同時軍方控制的電視台MRTV周二指，軍方以叛國罪起訴文人平行政府「緬甸聯邦議會代表委員會」（CRPH）委任的聯合國代表薩薩（Sa Sa）；另有緬媒稱CRPH代理副總統的曼溫凱丹亦被控叛國。
另外，美國億萬富豪索羅斯旗下基金會「緬甸開放社會」（OSM）被指控資助反政變示威者發動的「公民抗命運動」，有一名基金會職員被捕。OSM所屬的「開放社會基金會」（Open Society Foundation）周二呼籲當局立即釋放該名職員，又稱當局指基金會利用資金用於非法目的等指控是錯誤的。