緬親政府僧侶團體 譴責軍方鎮壓

華裔男醫科生示威中槍亡

緬媒Myanmar Now引述參與該委員會會議的僧侶稱，委員會計劃周四跟宗教事務部長會面後發表最終聲明；暗示這個通常與政府緊密合作的團體，跟當局之間出現裂痕。同時軍方控制的電視台MRTV周二指，軍方以叛國罪起訴文人平行政府「緬甸聯邦議會代表委員會」（CRPH）委任的聯合國代表薩薩（Sa Sa）；另有緬媒稱CRPH代理副總統的曼溫凱丹亦被控叛國。

另外，美國億萬富豪索羅斯旗下基金會「緬甸開放社會」（OSM）被指控資助反政變示威者發動的「公民抗命運動」，有一名基金會職員被捕。OSM所屬的「開放社會基金會」（Open Society Foundation）周二呼籲當局立即釋放該名職員，又稱當局指基金會利用資金用於非法目的等指控是錯誤的。

（中央社/路透社）