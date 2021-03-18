多國隨德停打牛津疫苗 世衛建議續接種

《金融時報》引述知情人士報道，意大利宣布叫停接種牛津疫苗前，總理德拉吉周一下午曾與德國總理默克爾對話，德拉吉之後又跟法國總統馬克龍傾談。《紐時》周二亦報道，意大利衛生部長周一收到德國衛生部長來電，得知德國政府關注出現血栓個案。

EMA今公布安全評估結果

報道指出，一旦德國叫停接種，其他國家政府跟隨的壓力增加，免得被輿論認為不夠其他國家謹慎，亦為了展示歐盟團結一致。結果德國叫停的決定產生骨牌效應，多個國家跟隨。意大利藥品管理局局長馬格里尼（Nicola Magrini）周一坦言，意國暫停接種牛津疫苗只是出於「政治決定」，因其他國家也決定這樣做。

EMA周二強調沒證據顯示接種牛津疫苗與血栓個案有關，意大利總理辦公室稱，意法領袖均同意若EMA周四公布的評估結論是正面，會恢復接種計劃。

（金融時報/紐約時報）

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