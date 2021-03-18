多國隨德停打牛津疫苗 世衛建議續接種

【明報專訊】歐洲已有最少16個國家因血栓疑慮相繼全面或局部叫停接種牛津-阿斯利康疫苗（下稱牛津疫苗），歐洲藥品管理局（EMA）周四（18日）將公布該疫苗的安全評估結果。法國工業部長潘尼爾-胡納茨（Agnes Pannier-Runacher）表示，法國、德國、意大利和西班牙經協調後決定同時暫停接種，「以助保障公眾信心」。《紐時時報》則指出，4國叫停使用除了考慮科學數據，政治因素同樣重要，一旦德國叫停，其他歐盟國家便有壓力跟隨。世衛昨建議現階段可繼續接種牛津疫苗，又表示可能建議變種病毒株蔓延的國家使用美國強生集團研發的疫苗。
《金融時報》引述知情人士報道，意大利宣布叫停接種牛津疫苗前，總理德拉吉周一下午曾與德國總理默克爾對話，德拉吉之後又跟法國總統馬克龍傾談。《紐時》周二亦報道，意大利衛生部長周一收到德國衛生部長來電，得知德國政府關注出現血栓個案。
EMA今公布安全評估結果
報道指出，一旦德國叫停接種，其他國家政府跟隨的壓力增加，免得被輿論認為不夠其他國家謹慎，亦為了展示歐盟團結一致。結果德國叫停的決定產生骨牌效應，多個國家跟隨。意大利藥品管理局局長馬格里尼（Nicola Magrini）周一坦言，意國暫停接種牛津疫苗只是出於「政治決定」，因其他國家也決定這樣做。
EMA周二強調沒證據顯示接種牛津疫苗與血栓個案有關，意大利總理辦公室稱，意法領袖均同意若EMA周四公布的評估結論是正面，會恢復接種計劃。