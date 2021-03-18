歐盟疫苗證書 盼6月旅遊旺季前推 多國分歧未解 法荷憂豁免者仍可播毒

據《金融時報》和政治新聞網站Politico事先披露的草案文本，已接種新冠疫苗、對病毒檢測呈陰性或確診後已康復人士均可獲得證書。證書將免費提供予歐盟公民、其家庭成員和居住在歐盟國家的非歐盟公民。歐盟內部市場與服務專員布雷頓（Thierry Breton）早前稱，民眾會以手機二維碼或紙本形式取得證書。

中俄等EMA未批准疫苗認可權 交各國決定

各國政府就應認可哪種疫苗出現分歧，歐洲藥品管理局（EMA）已批准使用4款新冠疫苗，包括BioNTech-輝瑞、牛津-阿斯利康、莫德納和強生，但匈牙利、斯洛伐克和捷克已自行批准或正評估俄羅斯「衛星V」疫苗，其中匈牙利已開始接種「衛星V」和中國國藥疫苗，波蘭亦討論過購買中國疫苗。根據草案，EMA批准的疫苗將自動獲所有成員國認可，其他疫苗則交由各國自行決定。只要事先得到歐盟委員會批准，各國亦可與非歐盟國家達成雙邊旅遊協議。

另一爭議在於應否推行類似「疫苗護照」的計劃。這個計劃最初由希臘提出，對西班牙、馬耳他和塞浦路斯等同樣依賴旅遊業的南歐國家尤其重要。希臘已宣布在5月14日起，允許所有已接種疫苗、有抗體或對檢測呈陰性的旅客入境；塞浦路斯亦會在5月1日起接納已接種疫苗的英國旅客。法國和比利時等國憂慮，此舉或歧視接種順序較後或不適宜接種的民眾，德國亦指現時沒有正式供兒童使用的疫苗，疫苗證書不應是放寬旅遊限制的唯一條件。

計劃納陰性康復者免歧視

為免造成歧視，現時計劃亦包括對檢測呈陰性或已經康復的人，草案指證書「不能成為行使自由流動權利的先決條件」。有歐盟官員強調，證書並非疫苗「護照」，而是歐盟推行接種計劃之際，助各國政府協調旅遊措施的共同系統。

有其他國家和專家則對其實際作用提出疑慮，如荷蘭首相呂特（Mark Rutte）認為，初步問題在於已接種疫苗者是否仍能傳播病毒。歐洲疾病預防及控制中心（ECDC）主管安蒙（Andrea Ammon）周二就指，尚未有足夠資料說明疫苗或染疫後康復的免疫力可持續多久，以印證有關人士應獲特殊待遇。

鑑於部分成員國已開始自行制定類似證書，歐盟委員會提出各國系統必須「可共同操作」，但各國可自行決定接納陰性檢測證明為有效的時間。計劃仍需獲多數成員國及歐洲議會通過。歐盟領袖將於下周四至五開會，料屆時會決定是否通過計劃，目前所有成員國預料均會實施計劃。歐盟委員會希望在6月前推出證書，趕上夏天的旅遊旺季。

（金融時報/Politico/布魯塞爾時報/獨立報）

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