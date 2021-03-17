緬甸控美富豪索羅斯資助示威 拘基金會高層

國營《緬甸環球新光報》報道，「緬甸開放社會」未經政府外匯機構同意，將140萬美元（約1092萬港元）換成緬幣，然後透過幾個非政府組織「為公民抗命運動提供現金援助」。報道稱，「緬甸開放社會」的財務官上周五已被捕，當局正追捕另外11名職員。索羅斯是開放社會基金會（Open Society Foundation）主席，他2016年與昂山素姬首次會晤，翌年在緬甸見面時商討開設其基金會的分支「緬甸開放社會」。開放社會基金會的網站稱，該會資助為公義、民主治理和人權奮鬥的獨立團體。

仰光示威者讓路予戒嚴區民衆撤離

目前在仰光市外圍的蘭達雅工業區及5個城鎮正實施戒嚴，有居民昨日早上帶着個人物品擠上卡車或篤篤車，逃離蘭達雅區。一名居民表示，示威者暫時移除路障放行民眾，「早上9時後，居民會被路障封路，他們只允許人們早上離開。」她稱，由於晚上槍聲頻傳，居民都不敢走到街上。

周一全國各地示威有至少20人死，緬甸人權組織「援助政治犯協會」（AAPP）稱，自2月1日政變以來，逾180人死亡。

（路透社/法新社）