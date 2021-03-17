美日「2+2」會談聲明警告中國 反對脅迫破壞穩定行為

【明報專訊】美國國務卿布林肯和國防部長奧斯汀昨於東京與日本外務大臣茂木敏充和防衛大臣岸信夫舉行「2+2」會談，會後發表聯合聲明警告中國，稱美日反對「脅迫和破壞穩定的行為」，又敦促平壤落實全面無核化，警告朝鮮軍火庫對國際和平與穩定構成威脅。布林肯在記者會上抨擊北京脅迫香港和損害自治，又削弱台灣民主。
布林肯：北京損港自治削台民主
美日外交和國防官員周二先分別會談，其後一同出席「2+2」會談。會後雙方發表聯合聲明，表示美日認為「中國的行為與現行的國際秩序不符，構成政治、經濟、軍事和技術挑戰……部長們致力反對區內（出現）對其他（國家）的脅迫和破壞穩定的行為」。岸信夫表示，他與奧斯汀均同意中國今年初頒布實施《海警法》授權海警可對外國船舶開火是嚴重問題，會令地區緊張局勢升級。茂木敏充亦表示他與布林肯的談話主要圍繞中國相關議題，「表達強烈反對中國單方面試圖改變東海及南海的現狀」。
金與正警告美停製事端 分析：朝仍在觀望
布林肯在記者會上具體質疑大陸的欺壓行為時談到香港，說：「中國（大陸）利用脅迫、侵略性和去系統性地蠶食香港自治、削弱台灣民主、侵犯新疆人權和在南海違反國際法地宣稱擁有領海權。」他表示，美日在印太地區自由和開放的願景上目光一致，希望國家跟隨規則、盡可能合作及和平解決分歧。
另外，聯合聲明又敦促朝鮮落實全面無核化，布林肯稱正評估額外施壓措施和外交途徑的效果，表明有「共同決心」應對導彈項目和侵犯人權等朝鮮挑戰，但拒絕評論同日較早前朝鮮領袖金正恩胞妹、勞動黨中央委員會副部長金與正向美國發出的警告。金與正昨日透過官媒發表講話，批評美韓上周起展開的聯合軍演，令兩韓難以重返「3年前的春天」，威脅要撕毁兩韓2018年9月簽署的軍事協議。 她又警告拜登政府「如想未來4年睡得安穩，就不要一開始製造讓自己無法入眠的事端」。
分析指出，這是拜登上台以來朝鮮首度發表對美官方立場，但信息相對低調，估計平壤想先觀望拜登政府對朝政策走向才敲定對策。韓國國家戰略研究所（KRINS）研究員申範澈認為，朝鮮已判斷美國不會作足夠讓步，故在布林肯和奧斯汀出訪韓國前發表這聲明。
（法新社/路透社/韓聯社）
相關字詞﹕朝鮮核談判 美韓關係 朝韓關係 金與正 美朝關係 奧斯汀（Lloyd Austin） 布林肯 美日關係 中美角力