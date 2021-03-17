美日「2+2」會談聲明警告中國 反對脅迫破壞穩定行為

布林肯：北京損港自治削台民主

美日外交和國防官員周二先分別會談，其後一同出席「2+2」會談。會後雙方發表聯合聲明，表示美日認為「中國的行為與現行的國際秩序不符，構成政治、經濟、軍事和技術挑戰……部長們致力反對區內（出現）對其他（國家）的脅迫和破壞穩定的行為」。岸信夫表示，他與奧斯汀均同意中國今年初頒布實施《海警法》授權海警可對外國船舶開火是嚴重問題，會令地區緊張局勢升級。茂木敏充亦表示他與布林肯的談話主要圍繞中國相關議題，「表達強烈反對中國單方面試圖改變東海及南海的現狀」。

金與正警告美停製事端 分析：朝仍在觀望

布林肯在記者會上具體質疑大陸的欺壓行為時談到香港，說：「中國（大陸）利用脅迫、侵略性和去系統性地蠶食香港自治、削弱台灣民主、侵犯新疆人權和在南海違反國際法地宣稱擁有領海權。」他表示，美日在印太地區自由和開放的願景上目光一致，希望國家跟隨規則、盡可能合作及和平解決分歧。

另外，聯合聲明又敦促朝鮮落實全面無核化，布林肯稱正評估額外施壓措施和外交途徑的效果，表明有「共同決心」應對導彈項目和侵犯人權等朝鮮挑戰，但拒絕評論同日較早前朝鮮領袖金正恩胞妹、勞動黨中央委員會副部長金與正向美國發出的警告。金與正昨日透過官媒發表講話，批評美韓上周起展開的聯合軍演，令兩韓難以重返「3年前的春天」，威脅要撕毁兩韓2018年9月簽署的軍事協議。 她又警告拜登政府「如想未來4年睡得安穩，就不要一開始製造讓自己無法入眠的事端」。

分析指出，這是拜登上台以來朝鮮首度發表對美官方立場，但信息相對低調，估計平壤想先觀望拜登政府對朝政策走向才敲定對策。韓國國家戰略研究所（KRINS）研究員申範澈認為，朝鮮已判斷美國不會作足夠讓步，故在布林肯和奧斯汀出訪韓國前發表這聲明。

（法新社/路透社/韓聯社）