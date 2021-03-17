拆局：求建全球化英國 約翰遜謀「脫歐入亞」

對比美國、法國和德國已發表印太戰略藍圖，英國在「轉向印太」算是遲來者，但也早有迹可尋——英國去年跟日本和新加坡簽署後脫歐貿易協議，今年1月底更趁脫歐一周年宣布申請加入《全面與進步跨太平洋伙伴關係協定》（CPTPP）。資深評論家中澤克二在其《日經亞洲》專欄稱，此舉儼如明治時代日本「脫亞入歐」的相反，「如今倫敦看來轉往『脫歐入亞』」。

與日本軍演訪問印度 英加快印太佈局

英國其後加快佈局：2月初宣布最快今年內派出「伊利沙伯女王」號航空母艦戰鬥群到印太海域巡航，包括跟日本進行聯合軍演；周一再確定約翰遜自脫歐後的首次大型外訪，對象即是印太戰略另一重心的印度，為印度總理莫迪以嘉賓身分參與G7峰會鋪路。

去年英國就香港等議題跟北京鬧得極不愉快，當時有評論質疑中英關係跌至低點會否重創「全球化英國」願景，但從《綜合評估》定義中國為「體制競爭者」來看，約翰遜政府現尋求合作的對象，也許是印太地區的其他國家。

明報記者