後脫歐全球戰略 英強調向印太傾斜 報告定義中國為「體制競爭者」

這份被英國政府簡稱為《綜合評估》的報告以「在競爭時代的全球化英國」為題，長達過百頁，既是英國自2015年戰略防衛與安全評估以來首份大型國安戰略報告，也是約翰遜政府為後脫歐時代而進行的冷戰後最大型戰略檢討。

約翰遜：中國為英「開放社會」帶來巨大挑戰

報告最大焦點落在「向印太傾斜」（The Indo-Pacific tilt）的部分，反映英國的戰略轉向。報告形容印太地區將成為全球地緣政治的中心，英國未來外交及貿易政策將更傾向印太，並在中國變得更為強大之際，「適應中國在許多範疇影響力提升」。其一具體措施是按計劃調派「伊利沙伯女王」號航空母艦到印太海域。

英國戰略轉向的關鍵顯然是中國，《衛報》統計指報告提到中國29次，俄羅斯只有14次。報告把普京領導下的俄羅斯定性為「活躍威脅」，中國則對英國構成「體制挑戰」，是為英國的「體制競爭者」（systemic competitor）。報告形容中國是「威權國家」，與英國價值觀不同，這一事實給英國及其盟國帶來了挑戰，「在未來10年，中國為全球經濟的貢獻將超越任何其他國家，對全球經濟也將帶來好處。英國既得益於雙邊貿易和投資，但中國對英國的經濟安全構成威脅」。

英國近年因應對香港問題、中方補貼行業和中方投資安全疑慮等議題，跟北京時有齟齬，中英關係明顯倒退。報告提到香港兩次，皆涉及當局因應《港區國安法》推出「英國國民（海外）護照（BNO）簽證計劃」的長遠移民路徑。

但外相藍韜文報告發表前先接受天空新聞台訪問，表明英國盼與中國發展正面關係，但不會犧牲所支持的價值觀。首相約翰遜則在國會介紹報告時承認，中國會為英國的「開放社會」帶來巨大挑戰，但英方「會在符合我們價值觀和利益的範疇跟中國合作」；他又強調報告展示英國會如何「重新學習跟價值觀對立國家競爭的藝術」。

英國大增核彈頭上限至260枚

另外英國計劃未來5年將核彈頭數量上限從180枚增至260枚，以應對中俄挑戰。《衛報》指出，俄羅斯核彈頭數量為4300枚、美國3800枚、中國320枚，英國的核彈頭數量相對較少。由於冷戰結束後全球出現核裁軍的呼聲，英國「三叉戟」核武計劃一直是國內棘手問題。英國反核組織「核裁軍運動」警告，英國正甘冒風險展開新的核武競賽。約翰遜昨日則指，中國應被帶入減少全球核武庫存的努力之中。

（綜合報道）