新冠疫苗開發戰 大國覓自尊拓外交工具

新冠疫苗開發之爭從來不止中美歐參與，俄羅斯搶先將自家「衛星V」（Sputnik V）疫苗投入使用時，美國的莫德納（Moderna）和德美合作的BioNTech-輝瑞疫苗還要幾個月才公布第三階段臨牀測試結果，中國的幾款疫苗更是迄今仍未有獲認證的第三階段測試數據。莫斯科當時的決定惹來不少爭議，如今看來卻是罕有在科研戰場贏了一仗——上月初《刺血針》同行評審論文顯示，「衛星V」在第三階段測試保護效果高達91.6%，跟歐美的幾款疫苗相差無幾。

衛星V重拾前蘇聯科研榮光

「衛星V」的成功，對俄羅斯來說是久違的科研勝利。彭博社指出，從命名即可見俄國如何看重疫苗研發成就的意義：「衛星V」名字中的Sputnik，來自蘇聯1957年突然成功發射人類史上首枚人造衛星「史普尼克1」號（Sputnik-1），當時事件引發美國社會震動，並觸發美蘇太空競賽，V則代表疫苗（vaccine）。想出疫苗名稱的俄羅斯直接投資基金（RDIF）總監德米特里耶夫去年7月向CNN稱：「美國人聽到史普尼克的嗶嗶聲時都驚訝不已，這次疫苗也一樣，俄羅斯會跑第一。」「衛星V」的V也是羅馬數字的5，令人聯想到莫斯科在太空競賽的另一重大勝仗，即1960年首枚將動物送入地球軌道後安全返回的人造衛星「史普尼克5」號。

法研發屢受挫 政界：衰落恥辱

美國、德國和英國後來開發出自己版本的新冠疫苗挽回面子，相比之下擁有悠久疫苗開發史的法國卻「斯人獨憔悴」。以疫苗先驅巴士德命名的巴士德研究所1月宣布放棄其3款新冠疫苗中進展較快的項目（另外兩款仍在初步階段），製藥巨擘賽諾菲（Sanofi）的疫苗候選版本最快也要到年底才準備好。

這對以醫藥科技創新歷史自豪的法國來說，是不小的打擊，政界也不乏慨嘆失敗的聲音。總統馬克龍黨友兼政治盟友貝魯說：「這是國家衰落的象徵，這衰落是不可接受。」社會黨元老羅亞爾歸咎「自由主義意識形態」導致疫苗研究的公共撥款減少，法國共產黨全國書記魯塞爾則斥這次失利是「恥辱」。

去年獲馬克龍任命為政府長期規劃專員的貝魯，以法國籍莫德納行政總裁班塞爾（Stéphane Bancel）為例，質疑問題出於法國人才流失到美國，直指法國最優秀的研究人員都被美國體制攫取是不可接受。但專家指出，美國政府過去數十年對疫苗研究投資增加，創新企業在美國也更易贏得私人投資。

克宮：阻購俄製疫苗壓力「前所未見」

疫苗開發競賽的勝利也為俄羅斯帶來全新外交本錢。「衛星V」效果獲學術認證後，愈來愈多國家加入採購行列，迄今已有至少20個國家批准使用該款疫苗，莫斯科也趁機在拉美和中亞等傳統外交勢力範圍施展「疫苗外交」，連歐盟也在疫苗供應短缺之際傳出考慮採購「衛星V」。對比之下，法國只能推動賽諾菲等協助生產牛津或BioNTech的疫苗，以盡快增加供應，馬克龍則游說歐美撥出小部分疫苗予北非等地的發展中國家，以抵抗中俄的疫苗外交影響力，但拜登政府已明言會以美國人優先。

另外，美國衛生部網站刊登報告，提到其轄下部門游說巴西拒絕俄製疫苗。克宮發言人昨日拒絕正面回應，只稱許多國家受到阻購俄製疫苗的壓力「頗為前所未見」，強調類似「自私企圖」不會有成功機會。

明報記者

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