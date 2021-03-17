憂血栓停打牛津疫苗 歐洲多國兩難 歐監管部門：好處大於風險 專家：恐加劇疫苗猶豫

德國、法國、意大利和西班牙等歐洲大國周一先後宣布暫停接種牛津疫苗，塞浦路斯、葡萄牙和斯洛文尼亞同日加入行列，到昨日再有瑞典和拉脫維亞叫停接種計劃。這亦影響歐洲以外地區，如印尼宣布延遲接種牛津疫苗，委內瑞拉則稱暫不會授權使用該疫苗，但泰國一度叫停後又重啟項目，首相巴育昨日更率先接種。

世衛：未見與疫苗有關

EMA昨日表示，仍在調查血栓與牛津疫苗是否有關，但接種者出現血栓的比例似乎並非高於大眾，幾乎肯定接種的好處大過風險，他們將在周四決定下一步行動。世衛首席科學家斯瓦米納坦同日亦稱，尚未發現血栓與疫苗之間的關聯，總幹事譚德塞稱各國暫停接種牛津疫苗不一定代表血栓與疫苗有關，「進行調查是一種常規做法，表明監察系統正有效運作」。

英國已逾1100萬人接種牛津疫苗，其藥品和保健康產品管理局（MHRA）稱，截至2月28日，BioNTech-輝瑞疫苗接到38宗血栓報告，較牛津疫苗的30宗多，但均不超過社會正常水平。阿斯利康稱截至3月8日，歐盟和英國共有1700萬人接種該疫苗，有15宗深部靜脈血栓和22宗肺栓塞個案，強調較一般大眾出現的比例還低。惟諸如丹麥和挪威報告出現「異常」或「非常異常」血栓個案仍引起關注。

有歐洲官員和免疫學家憂慮，變種病毒快速傳播之際，暫停接種計劃或浪費時間。意大利病毒學家布廖尼（Roberto Burioni）稱，憂民眾會被「莫名其妙的決定」嚇倒，拒絕接種疫苗，將令自己置身疫情這個更嚴重風險。英國南安普頓大學全球衛生資深研究員黑德（Michael Head）認為，法德等國的決定令人困惑，數據顯示接種者出現血栓的情况不比未接種者高，措施只會延誤接種，更可能加劇疫苗猶豫。

歐政府顧慮民眾打疫苗信心

《衛報》稱有輿論指政府除科學證據，還要權衡其他因素，包括公眾對疫苗以至官員處理疑慮的信心。以法國為例，公眾對藥廠的懷疑持續多年，無論是豬流感、麻疹、流行性腮腺炎還是德國麻疹疫苗，接種率都不高。

（衛報/路透社/法新社/紐約時報）

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