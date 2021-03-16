預購顯貧富懸殊 恐現「疫苗種族隔離」

疫苗能否公平分配是全球抗疫成功與否的重要因素之一，然而美國目前的疫苗數量遠超國民所需惹外界質疑。美國政府上周三（10日）公布計劃採購多1億劑強生新冠疫苗時，總統拜登稱此舉是因為他們需要最大的靈活性，「以防出現預計之外的挑戰」。另外，美國亦保留採購1億劑當局尚未授權使用、但外國已開始接種的牛津疫苗的權利，阿斯利康發言人發表聲明說，藥廠呼籲美國出於「關懷考慮」，將捐贈疫苗到其他地方。

美疫苗夠每人兩次防疫 受壓捐贈窮國

世界銀行最近的分析指出，82%高收入國家已開始疫苗接種計劃，低收入國家僅3%。英國經濟學人智庫（EIU）今年1月預測，中等收入國家相信到明年底前就能達致民眾大規模接種，但全球84個最貧窮國家最快要到2024年後才達此目標。

白宮發言人普薩基上周四稱，美國希望成為全球致力讓各國民接種疫苗的一分子，因此向「COVID-19疫苗全球獲取機制」（COVAX）提供20億美元，並另外再承諾提供多20億。惟她亦指拜登首要考慮的是確保國民能接種疫苗。

（綜合報道）

（抗疫新階段）