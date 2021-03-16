印度廠指控美囤積疫苗原料 《國防生產法》限出口 兩廠面臨停產

印度疫苗生產商Biological E總裁達特拉（Mahima Datla）接受《金融時報》訪問時表示，美國疫苗原材料供應商聲稱可能無法應付外國客戶的訂單，因為美國政府利用《國防生產法》（Defense Production Act）阻止材料出口。她說：「這不但令提升新冠疫苗產量變得困難，也令生產普通疫苗都極為困難。」

特殊塑膠等材料供應不足

總部設於海德拉巴的Biological E，負責為美國強生（Johnson & Johnson）生產新冠疫苗，預計明年底前生產最少10億劑，供應世衛作分發，現時它們生產所需的原材料包括製造發酵罐和特製袋子的塑膠，都只集中在一小部分公司生產。達特拉說，實驗室用作化學測試的試劑也供應不足，部分疫苗生產商缺乏大型消毒工具，可能要在數天後停產。

全球最大疫苗生產商的印度血清研究所（Serum Institute of India），總裁普納瓦拉（Adar Poonawalla）早前亦警告，《國防生產法》將損害環球接種工作。他說：「作為（美國疫苗研發公司）諾瓦瓦克斯（Novavax）的主要生產商，我們需要從美國入口這些材料。大家既要疫苗自由流通，但我們又不能從美國方面得到原材料，那會是很大的限制因素。」

美國總統拜登和前總統特朗普都有引用韓戰時期推出的《國防生產法》，以確保國家在疫情期間優先獲得抗疫物資供應，但《金融時報》（FT）指出，美國現時訂下的疫苗數量已超過全國成年人口總數，令美國疫苗原材料供應商難以應付國外需求。白宮沒有回應有關問題，但發言人普薩基上周三稱總統拜登十分着重全球擴展接種、疫苗生產和分發的事務。

盼QUAD協調4國改善情况

全球疫苗供應嚴重不均下，部分國家被指控「疫苗民族主義」。歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）上周就指摘英國禁止疫苗出口，歐盟亦呼籲美國容許藥物供應自由流動，以應對其疫苗短缺問題。歐盟國家意大利月初則首次引用「疫苗出口透明機制」，阻止25萬劑牛津-阿斯利康疫苗運往澳洲。世界衛生組織總幹事譚德塞上周五呼籲各國勿囤積材料，「我們都是互相依賴的。沒有國家可以單靠自己接種逃出生天」。

達特拉表示，希望上周五美日印澳四國舉行「四方安全對話」（QUAD）首次峰會後，供應情况會有改善。四國在峰會上同意資助生產和分發新冠疫苗，於明年底前生產達10億劑疫苗，並向區內國家分發，當中以印度為生產基地、美國提供技術，日本和美國提供資金，而澳洲負責物流。

（金融時報/NPR）

（抗疫新階段）